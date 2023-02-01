Доля свободных площадей в районных торговых центрах Петербурга снизилась до 8,9%

В Санкт-Петербурге начали заполняться свободные площади в районных торговых центрах. Такие ТРК оказались единственным сегментом, где покупательский трафик был стабилен, говорят аналитики NF Group (экс-Knight Frank Russia).

В некоторые месяцы число посетителей даже превышали результаты 2021 года. Эксперты это связывают с пандемией – покупатели привыкли ходить на шопинг рядом с домом. В среднем по рынку вакантность всех остальных торговых центров увеличилась до 10,06%.

Также к концу 2022 года заметно снизилось количество брендов, приостановивших работу: с 46 до 28. В ТЦ они занимают 3% от арендопригодной площади. Основная доля закрытых брендов относятся к категориям fashion (61%) и спорттовары (32%). Тем не менее количество открытий новых магазинов превысило число закрытий (36% против 32% соответственно).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте в Петербурге подешевел до 3 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2022 года вакантными в комплексе оставались 18,9% площадей, и это один из самых высоких показателей в городе.

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