ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте в Петербурге подешевел до 3 млрд рублей

Сбербанк вновь снизил цену продажи ТРК «Июнь», расположенного на Индустриальном проспекте, 24 в Санкт-Петербурге. Объект площадью 62 тыс. кв. м. продаются за 3 млрд руб.

В сентябре 2022 года «Ъ-СПб» писал, что ТРЦ «Июнь» в Петербурге выставили на продажу за почти 3,7 млрд руб. В 2021 году Сбербанк выкупил у «Регионов» 100% бизнеса по управлению торговыми центрами и выставил на продажу 19 ТЦ в разных регионах России, полученных за долги от приобретенной компании.

Впервые ТРЦ «Июнь» выставляли на продажу за 4 млрд руб., эксперты называли стоимость завышенной в неблагоприятных экономических условиях. По итогам первого полугодия 2022 года вакантными в комплексе оставались 18,9% площадей, и это один из самых высоких показателей в городе.

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