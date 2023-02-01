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Коммерсантъ FM
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Новая Audi RS6 Avant станет электромобилем

Компания Audi превратит «заряженный» универсал Audi RS6 Avant в новом поколении в универсал, сообщает Top Gear со ссылкой на шеф-дизайнера немецкого автопроизводителя Марка Лихте.

Audi A6 Avant e-tron Concept

Audi A6 Avant e-tron Concept

Фото: Audi

Audi A6 Avant e-tron Concept

Фото: Audi

«RS — это сочетание мощности и функциональности. А если подумать о конкурентах Audi, есть ли сейчас на рынке мощные электромобили с широким кузовом? Обещаю, вам понравятся RS-электромобили», — пояснил господин Лихте.

Новая Audi RS6 e-tron будет построена на разработанной совместно с Porsche платформе PPE, а дизайн станет отсылать к концепт-кару Audi A6 Avant e-tron concept, показанному весной 2022 года, но RS-версия получит более агрессивный экстерьер.

Напомним, ранее стало известно, что следующее поколение флагманского седана Audi A8 станет электромобилем.

Максим Вершинин

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