Новая Audi RS6 Avant станет электромобилем

Компания Audi превратит «заряженный» универсал Audi RS6 Avant в новом поколении в универсал, сообщает Top Gear со ссылкой на шеф-дизайнера немецкого автопроизводителя Марка Лихте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Audi A6 Avant e-tron Concept

Фото: Audi Audi A6 Avant e-tron Concept

Фото: Audi

«RS — это сочетание мощности и функциональности. А если подумать о конкурентах Audi, есть ли сейчас на рынке мощные электромобили с широким кузовом? Обещаю, вам понравятся RS-электромобили», — пояснил господин Лихте.

Новая Audi RS6 e-tron будет построена на разработанной совместно с Porsche платформе PPE, а дизайн станет отсылать к концепт-кару Audi A6 Avant e-tron concept, показанному весной 2022 года, но RS-версия получит более агрессивный экстерьер.

Напомним, ранее стало известно, что следующее поколение флагманского седана Audi A8 станет электромобилем.

Максим Вершинин