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Новая Audi A8 станет электромобилем

Компания Audi новое поколение флагманского седана A8 сделает электромобилем, сообщает Autocar.

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Audi grandsphere

Audi grandsphere

Фото: Audi

Audi grandsphere

Audi grandsphere

Фото: Audi

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Audi grandsphere

Фото: Audi

Audi grandsphere

Фото: Audi

По информации издания, в основу модели ляжет разработанная совместно с Porsche платформа PPE. На ней сначала создадут кроссовер Audi Q6 E-tron, премьера которого состоится в 2023 году, а также следующие поколения Audi A4 и Audi A6. Новая Audi A8 E-tron дебютирует не раньше 2024 года и будет выпускаться только в роли электромобиля — версий с двигателями внутреннего сгорания модель не получит вообще.

Как заявляет шеф-дизайнер немецкого автопроизводителя Марк Лихте, визуально новый флагманский электромобиль будет почти полностью повторять представленный осенью 2021 года концепт-кар Audi grandsphere. Заявлено, что в оснащение модели войдут передовые электронные ассистенты водителя, включая технологии беспилотного вождения.

Напомним, текущее поколение Audi A8 выпускается с 2017 года. В линейке седана также есть спортивная модификация Audi S8.

Максим Вершинин

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