Чемпион Англии по футбольному спору

В мире спортивного бетинга — юбилей. 1 февраля 1923 года три жителя Ливерпуля создали первую официальную компанию по ставкам на исход футбольных мачтей — Littlewood Pools. Из троих в этом бизнесе остался только один — Джон Мурс. Заполнение карточек с прогнозом результатов футбольных матчей в течение десятилетий было одним из любимых занятий жителей Великобритании. Мурс освоил другие виды бизнеса, заработал миллиардное состояние, был щедрым филантропом. Его имя можно увидеть на карте Ливерпуля, власти города поставили памятник ему и его брату Сесилу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Мурс готовится к вылету на своем самолете в Лондон, чтобы проводить олимпийскую сборную Великобритании в Мюнхен. Предолимпийская подготовка сборной проходила за его счет. 1972 год

Фото: Liverpool Daily Post and Echo Ar / Mirrorpix / Getty Images Джон Мурс готовится к вылету на своем самолете в Лондон, чтобы проводить олимпийскую сборную Великобритании в Мюнхен. Предолимпийская подготовка сборной проходила за его счет. 1972 год

Фото: Liverpool Daily Post and Echo Ar / Mirrorpix / Getty Images

Рожденный в пабе

Джон Мурс был вторым из восьми детей и старшим из четырех сыновей Джона Уильяма и Луизы Мурс. Джон Уильям был каменщиком, как и его отец Джон и дед Сидни. Наиболее преуспевающим представителем трудовой династии был отец Джона Уильяма. Женившись на богатой невесте, он создал собственную фирму по ремонту домов и стал хозяином двух пабов — Brickmakers Arms и Church Inn. Согласно семейной легенде, ему также принадлежал участок земли, который Джон затем продал футбольному клубу Ланкаширско-Йоркширской железной дороги «Ньютон-Хит» (в 1902 году название клуба было изменено на «Манчестер Юнайтед»).

Джон Мурс (сын Джона Уильяма) появился на свет в 1896 году в дедовском пабе Church Inn в Экклзе, пригороде Манчестера. Когда Джону было пять лет, от цирроза печени, вызванного алкоголизмом, умерла его бабушка Селина. Дед Джон после смерти жены забросил дела и тоже стал злоупотреблять выпивкой. Продав фирму и два паба, он вернулся к ремеслу каменщика, а в 1907 году скончался. Джон Уильям, ставший главой семьи, тоже сильно выпивал.

Джон-внук, как и все дети в семье, работал с раннего возраста. В 12 лет перед тем, как идти в школу, он разносил молоко. Затем устроился посыльным на почту с зарплатой 6 шиллингов в неделю (примерно £46 на современные деньги).

Узнав, что телеграфист, работая сверхурочно, может получать на порядок больше, £4–5 в неделю (£615–770 на современные деньги), мальчик записался на курсы телеграфистов

В 16 лет он устроился в компанию Commercial Cable в Манчестере учеником телеграфиста. В 21 год записался добровольцем в военный флот, служил в Шотландии оператором беспроводного телеграфа. В 1919-м демобилизовался и продолжил работать по профессии.

В 1920 году Мурс получил место в ирландской деревушке Вотервиль, через которую проходил первый трансатлантический телеграфный кабель.

В Вотервиле он попробовал себя в роли бизнесмена — торговал книгами и мячами для гольфа, организовал компанию по снабжению телеграфной станции продуктами питания.

За полтора года в Ирландии он заработал £1000 (около £73 тыс. на современные деньги) без учета зарплаты телеграфиста (£20 в неделю).

Как руководитель компании по снабжению, он имел возможность питаться бесплатно.

Во время пребывания Мурса в Ирландии на него было совершено покушение. Кто-то из родственников девушки, за которой он ухаживал, обстрелял его квартиру. К счастью, Мурса не было дома. Вместе со своим коллегой Колином Аскэмом (они вместе начинали учениками телеграфиста в Манчестере) он вернулся домой позже обычного.

В 1922 году он получил новое назначение — в Ливерпуль. Вместе с ним туда отправился Колин Аскэм.

Тайная подработка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Олд Траффорд», домашний стадион клуба «Манчестер Юнайтед». Свои первые карточки футбольного тотализатора распространяли рядом с этим стадионом

Фото: Topical Press Agency / Hulton Archive / Getty Images «Олд Траффорд», домашний стадион клуба «Манчестер Юнайтед». Свои первые карточки футбольного тотализатора распространяли рядом с этим стадионом

Фото: Topical Press Agency / Hulton Archive / Getty Images

В Ливерпуле Мурс и Аскэм встретились с Биллом Хьюзом, с которым были знакомы еще со времен ученичества в Манчестере.

В свободное от работы на телеграфе время друзья обсуждали идеи дополнительного заработка. На очередную идею Мурса натолкнула любовь к футболу (он играл в любительской команде до 40 лет). Мурс слышал про игру, которую изобрел некий Джон Джарвис Барнард из Бирмингема.

Участники ставили по несколько пенсов и заполняли карточки, пытаясь угадать исход футбольных матчей. Из собранных денег 10% получал организатор, а остальное выплачивалось тому, кто сделал самый лучший прогноз (или делилось на нескольких человек, если у них был одинаковый результат)

Затея Барнарда не пользовалась успехом. Джон, Колин и Билл, посовещавшись, решили, что у них может получиться лучше. Партнеры вложили в свое предприятие по £50 (примерно £3900 на современные деньги). Мурс позднее вспоминал: «Когда я выписывал в банке чек, у меня дрожали руки. Казалось, что я рискую слишком крупной суммой».

Партнеры сняли комнатку на верхнем этаже дома на Чарч-стрит (сейчас на этой улице стоит памятник Джону Мурсу и его брату Сесилу). Аренда стоила 25 шиллингов в неделю, секретарша-машинистка получала 30 шиллингов в неделю (на современные деньги соответственно около £97 и £115). В типографии был сделан заказ на печать 4 тыс. карточек для прогнозов. В первой классической версии тотализатора участники должны были правильно угадать максимальное количество матчей, сыгранных вничью (позднее условия многократно менялись и усложнялись).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Джону и Сесилу Мурсам в Ливерпуле

Фото: Rodhullandemu / Wikipedia Памятник Джону и Сесилу Мурсам в Ливерпуле

Фото: Rodhullandemu / Wikipedia

С названием компании возникли трудности. Использовать собственные имена, назвав ее, например, John Moores Football Pool, было нельзя. Их работодатель Commercial Cable запрещал подработку за пределами компании. Решение нашлось такое. Колин Аскэм в раннем возрасте осиротел, его воспитывала тетка, чью фамилию он взял. Его настоящее имя было Колин Генри Литтлвуд.

Компания Littlewood Football Pool (позднее название изменилось на Littlewood`s Football Pool, затем на Littlewood Pools) начала свою деятельность 1 февраля 1923 года. Первая попытка распространить карточки футбольного тотализатора была предпринята 3 февраля, перед матчем чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем Хотспур» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Фирма, занимавшаяся рекламой на стадионе, в последний момент отказалась от распространения карточек.

Джон Мурс не хотел раздавать карточки сам, опасаясь, что его может увидеть кто-то из компании Commercial Cable. Поэтому он нанял за несколько пенсов мальчишек, которые всовывали карточки в руки идущим на стадион болельщикам. Из 4 тыс. карточек к организаторам вернулись 35. Общий размер ставок составил 4 фунта 7 шиллингов 6 пенсов. 10% от собранного, причитающихся организаторам, даже не покрывали накладные расходы. Но друзья решили повторить опыт. На этот раз было отпечатано 10 тыс. карточек. Их распространили перед матчем «Халл Сити»—«Лейтон Ориент». Ставку сделал всего один болельщик. Чтобы продолжить работу, партнерам пришлось вложить еще по £50. В конце года пришел счет из типографии на £300.

При инвестициях в размере £600 на троих доход от тотализатора к концу года составил чуть меньше £8. На совещании перед рождественскими праздниками Аскэм и Хьюз заявили, что нужно признать провал и закрыть фирму.

Мурс удивил друзей своим предложением. Он заявил, что компенсирует им убытки, заплатив каждому по £200, если они отдадут ему свои акции компании. Аскэм и Хьюз были настолько удивлены, что попросили Мурса не торопиться и подумать еще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газетная реклама тотализатора Littlewood`s Football Pool, 1931 год

Фото: Littlewood's, Liverpool Echo Газетная реклама тотализатора Littlewood`s Football Pool, 1931 год

Фото: Littlewood's, Liverpool Echo

Вернувшись домой, Мурс обсудил ситуацию с женой. Руби Мурс была беременна (уже второй раз, первая беременность закончилась выкидышем). Жена посоветовала ему продолжать. «Если ты этого не сделаешь, ты никогда не сможешь убедить себя, что через несколько месяцев ситуация не могла измениться. Я буду лучше женой банкрота, чем мужчины, которого будут мучить сожаления»,— заявила Руби.

Джон послушался совета жены. Он выплатил деньги партнерам, для сокращения расходов отказался от аренды помещения и услуг секретарши-машинистки. К проверке карточек он привлек сестру и брата. Еженедельно поступало 7–10 тыс. карточек.

По совету владельца типографии, чтобы избежать банкротства, Мурс стал вычитать из собранной с участников суммы не только 10%, но и стоимость накладных расходов. Рискуя увольнением из телеграфной компании, он начал раздавать карточки сам. Ему помогал его брат Сесил.

Бизнес медленно, но рос. В конце 1920-х годов члены семьи уже не справлялись с обработкой карточек тотализатора. В марте 1927 года еженедельно поступало 20 тыс. карточек, в марте 1928-го — 50 тыс.

В 1927 году Мурс уволился из Commercial Cable. Он снова арендовал помещение на Чарч-стрит и стал нанимать на работу помощников. Через какое-то время компании пришлось переезжать в более просторное помещение. Мурс приобрел типографию, чтобы печатать карточки тотализатора. Со временем эта типография выросла в отдельный крупный бизнес.

В 1929 году Мурс был привлечен к суду и осужден по закону, запрещающему прием футбольных ставок. Он подал апелляцию и сумел оспорить приговор. Закон запрещал принимать ставки за наличные деньги, а компания Мурса получала почтовые переводы, которые обналичивались только после объявления результатов футбольных матчей и размера выигрыша.

Конец 1920-х годов Мурс встретил миллионером.

Любимец прессы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обработкой карточек с футбольными прогнозами занимались тысячи служащих Littlewoods Pools

Фото: Haywood Magee / Getty Images Обработкой карточек с футбольными прогнозами занимались тысячи служащих Littlewoods Pools

Фото: Haywood Magee / Getty Images

В 1928 году Джон Мурс впервые столкнулся с попыткой мошенничества. Среди присланных карточек оказалась одна, в которой были угаданы результаты всех матчей. Тот, кто ее прислал, должен был получить примерно £2 тыс. Внимательно изучив карточку, Мурс обратил внимание, что в верхнем левом углу нет проколов, которые должны были быть, если бы она прошла все ступени обработки. Было очевидно, что карточка была заполнена после объявления результатов футбольных матчей и подброшена к остальным кем-то из сотрудниц.

Мурс начал в спешном порядке разрабатывать систему защиты от подобного мошенничества. Компания перестала принимать конверты с карточками напрямую, по новым правилам их следовало присылать на адрес почтового отделения, где специальная машина проставляла время поступления не только на конверте, но и на карточке. Была создана система супервизоров — над каждыми 20 сотрудницами была «надсмотрщица», группой супервизоров руководил еще один супервизор, и, наконец, был начальник над всеми супервизорами. Каждой сотруднице выделялось рабочее место, которое она не могла покидать на протяжении всего рабочего дня. В компании был создан собственный отдел расследований, в который принимали на работу отставных полицейских.

Ливерпульские газеты постоянно сообщали об очередном рассмотрении в суде дела, связанного с Littlewoods.

Октябрь 1932 года. Безработный коммивояжер Джон Тадденхэм, включенный в черный список компании за нарушение правил тотализатора, отправил 36 карточек от имени других людей, ничего об этом не подозревавших. Он был разоблачен, так как надписи на всех конвертах были сделаны одинаковым почерком, и оштрафован на £30 (в случае неуплаты в месячный срок — три месяца тюрьмы).

Октябрь 1934 года. 15-летняя сотрудница Littlewoods Pools проставила на карточке результаты прошедших матчей. В случае, если бы обман не раскрылся, выигрыш составил бы £1 тыс. В мошеннической схеме был замешан также отец сотрудницы Фрэнсис Бакстер, постоянно игравший на тотализаторе. Отец был приговорен к девяти месяцам тюрьмы, дочь — к двум годам лишения свободы условно.

Март 1935 года. Джейн Тригг, включенная в черный список, пыталась играть на тотализаторе под чужими именами. Система ставок была устроена так, что проигравшие должны были отправить свою ставку до того, как будут выплачены выигрыши. Неплательщиков заносили в черный список. Адвокат попытался добиться оправдания своей подзащитной, заявив, что она смертельно больна и дважды пыталась свести счеты с жизнью. Суд приговорил Джейн Тригг к трем годам лишения свободы условно и запретил ей играть на тотализаторе.

В том же месяце Уильям Мосдейл выиграл на тотализаторе £30 (около £2 700 на современные деньги), за неделю пропил все деньги, был обнаружен полицейскими в три часа ночи спящим на мостовой и доставлен в участок ради обеспечения его безопасности. Был оштрафован на 1 фунт стерлингов с отсрочкой уплаты штрафа, так как у него не было необходимой суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда фирма Мурса добилась успеха, у нее появились конкуренты. Хотя данная газетная реклама утверждает, что Littlewood`s конкуренция не страшна

Фото: Daily Mail Когда фирма Мурса добилась успеха, у нее появились конкуренты. Хотя данная газетная реклама утверждает, что Littlewood`s конкуренция не страшна

Фото: Daily Mail

Декабрь 1935 года. Сотрудница Littlewoods Эдит Ховард пыталась подбросить фальшивую карточку, по которой могла бы получить 26 фунтов 8 шиллингов. Обман был раскрыт: Эдит работала с карточками, поступившими от людей, чья фамилия начинается на букву «Т», а фальшивую карточку она подписала фамилией «Уолке». Ховард была оштрафована на 2 фунта.

Февраль 1936 года. Сотрудница фирмы Рода Ньюэлл украла пять почтовых переводов на общую сумму 1 фунт и 1 шиллинг. Оштрафована на 2 фунта.

Август 1936 года. Еще одна сотрудница, Мэри Филлис Стэндфиш, была уличена в краже почтовых переводов на сумму 1 фунт, 1 шиллинг и 6 пенсов. Приговорена к году лишения свободы условно. В суде Стэндфиш заявляла, что ей не хватало денег на лечение зубов.

Октябрь 1936 года. Томас Альфред Галлоуэй уговорил свою невесту Виннифред Гриффин, работавшую в Littlewoods, подбросить карточку, выигрыш по которой составил бы 2211 фунтов 8 шиллингов 10 пенсов (около £200 тыс. на современные деньги).

Октябрь 1937 года. Эвелин Диксон была признана виновной в попытке обмануть Littlewoods на 25 735 фунтов и 3 шиллинга (около £2,2 млн на современные деньги). С помощью устройства для вскрытия почтовых конвертов она пыталась заменить две настоящие карточки другими, заполненными после объявления результатов футбольных матчей. Так как она не успела затребовать выигрыш, суд проявил снисхождение и приговорил ее к году лишения свободы условно.

Интересно отметить, что почти во всех подобных сообщениях журналисты не забывали упомянуть, какой честный и хороший бизнес ведет мистер Мурс.

Клубы по покупательским интересам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Мурс со своей супругой Руби на корабле, плывущем в Новую Зеландию. 1935 год

Фото: Liverpool Daily Post and Echo Archive / Mirrorpix / Getty Images Джон Мурс со своей супругой Руби на корабле, плывущем в Новую Зеландию. 1935 год

Фото: Liverpool Daily Post and Echo Archive / Mirrorpix / Getty Images

Джон Мурс вспоминал, как однажды играл в гольф со своим братом Сесилом и думал о том, что хорошего есть у него в жизни,— прекрасный дом с четырьмя спальнями неподалеку от поля для гольфа, автомобиль, жене с домашними делами помогает служанка, и без проблем можно нанять еще двух служанок, ему 35 лет, а он уже миллионер. Но что-то его тревожило.

«Сесил, ты не думаешь, что нам просто повезло? — спросил он брата.— Если бы мы занялись другим бизнесом, все было бы так же хорошо?»

Был лишь один способ это проверить. 23 января 1932 года, за два дня до своего 36-го дня рождения, Джон Мурс зарегистрировал компанию Littlewoods Mail Order Stores.

Джон передал оперативное управление Littlewoods Pools Сесилу, а сам занялся новым делом. Он посетил Соединенные Штаты, чтобы узнать, как работает торговля по каталогам. У него в распоряжении была огромная база адресов клиентов, игравших на футбольном тотализаторе. С помощью массовой рассылки он мог выяснять предпочтения аудитории. После подобного опроса было принято решение о том, как будет организован бизнес. Части клиентов были разосланы письма с предложением стать организатором клуба покупателей. В клуб можно было пригласить до 20 родственников и знакомых. Каждый член клуба платил ежемесячно один или два шиллинга. Собравший взносы организатор заказывал по каталогу товары на один-два фунта. Организатор получал свой заказ первым, остальные тянули жребий, чтобы определить, в каком порядке им будут доставлены заказы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1960-ые годы благодаря техническому прогрессу карточки тотализатора стали обрабатывать уже не вручную

Фото: Walter Nurnberg / SSPL / Getty Images В 1960-ые годы благодаря техническому прогрессу карточки тотализатора стали обрабатывать уже не вручную

Фото: Walter Nurnberg / SSPL / Getty Images

Как и со ставками на футбол, старт был медленным. Было разослано 20 тыс. писем. Получено 245 ответов с просьбой предоставить дополнительную информацию. 17 человек сформировали клубы покупателей. Но дальше дело пошло. К концу 1933 года оборот Littlewoods Mail Order Stores составил £100 тыс., в 1934 году — £400 тыс.

В 1935 году Джон и Руби Мурс отправились в кругосветное путешествие. Пока они отдыхали, бизнес торговли по каталогам продолжал расти. В 1936 году его оборот составил £4 млн.

По возвращении домой Джон занялся запуском еще одного направления бизнеса. В 1937 году в Блэкпуле открылся первый универмаг Littlewoods. В 1939-м универмагов с таким названием было уже 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый универмаг Littlewoods открылся в 1937 году. На рубеже XX и XXI веков действовало 118 таких магазинов

Фото: Phillips-Simpson / Fox Photos / Getty Images Первый универмаг Littlewoods открылся в 1937 году. На рубеже XX и XXI веков действовало 118 таких магазинов

Фото: Phillips-Simpson / Fox Photos / Getty Images

Дела футбольного тотализатора под управлением Сесила Мурса тоже шли хорошо. Несмотря на экономический кризис, компания постоянно нанимала новых сотрудников. В 1938 году Littlewoods Pools получила новую штаб-квартиру — здание в стиле ар-деко по проекту архитектора Джеральда де Курси Фрейзера.

Во время Второй мировой войны компании братьев Мурс оказывали большую помощь в борьбе с врагом. Часть штаб-квартиры Littlewoods Pools была отдана ведомству, занимающемуся цензурой почтовой переписки. В других зданиях, принадлежавших братьям, был налажен выпуск аэростатов заграждения, парашютов, надувных плотов, фюзеляжей бомбардировщиков Vickers Wellington, было произведено 12 млн снарядов и 6 млн взрывателей.

После войны торговая империя Джона Мурса продолжала расти. С 1953 по 1968 год он создал 6 компаний, торговавших по каталогам в кредит. В 1990-м работали 122 универмага Littlewoods. В том же 1990-м Littlewoods Pools контролировала три четверти рынка ставок на спорт.

Поездка в такси

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чем еще можно заниматься в бомбоубежище во время нацистской бомбардировки, как не заполнять карточки с прогнозами? 1940 год

Фото: General Photographic Agency / Getty Images Чем еще можно заниматься в бомбоубежище во время нацистской бомбардировки, как не заполнять карточки с прогнозами? 1940 год

Фото: General Photographic Agency / Getty Images

В 1960 году Джон Мурс стал директором и председателем совета директоров футбольного клуба «Эвертон». Согласно знаменитой футбольной легенде, на следующий год он уволил менеджера клуба Джони Кэри во время совместной поездки в такси. После этого в британских футбольных кругах фраза «такси такому-то...» стала означать увольнение.

Правда, уволенному нужно было выплатить компенсацию в размере £17 тыс. У клуба таких денег не было, но неожиданно «Эвертон» получил пожертвование ровно на эту сумму. «От друга клуба»,— как объяснил казначей «Эвертона» на собрании акционеров. Видимо, тот же самый друг помог клубу купить несколько новых игроков, заплатив £25–30 тыс. за каждого (для начала 1960-х годов это были крупные суммы).

Клуб, занявший в сезоне 1959–1960 годов 15-е место в чемпионате Англии, завершил сезон 1961–1962 годов четвертым, а в сезоне 1962–1963 годов выиграл чемпионат.

В 1965 году Мурс покинул пост председателя в связи с тяжелой болезнью жены, вскоре скончавшейся от рака. В 1972-м он вернулся на этот пост, но на следующий год перешел на должность вице-председателя, а в 1977-м покинул совет директоров. В 1984, 1985 и 1986 годах, когда «Эвертон» играл в финале кубка Англии, Мурс наблюдал за игрой, сидя на трибуне в шарфе ручной вязки с символикой клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1960 году Мурс переквалифицировался из топ-менеджера бетинговой компании в руководителя футбольного клуба Фото: Mirrorpix / Getty Images Джон Мурс вместе с футболистами «Эвертона» отмечает победу своего клуба в чемпионате Англии. 1963 год Фото: Charlie Owens / Mirrorpix / Getty Images Джон Мурс (справа) на фоне картины Дэвида Хокни «Питер вылезает из бассейна Ника», отмеченной Премией Джона Мурса и выставленной на выставке имени Джона Мурса в ливерпульской Галерее искусств Уокера. 1967 год. Фото: Watford / Mirrorpix / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 В 1960 году Мурс переквалифицировался из топ-менеджера бетинговой компании в руководителя футбольного клуба Фото: Mirrorpix / Getty Images Джон Мурс вместе с футболистами «Эвертона» отмечает победу своего клуба в чемпионате Англии. 1963 год Фото: Charlie Owens / Mirrorpix / Getty Images Джон Мурс (справа) на фоне картины Дэвида Хокни «Питер вылезает из бассейна Ника», отмеченной Премией Джона Мурса и выставленной на выставке имени Джона Мурса в ливерпульской Галерее искусств Уокера. 1967 год. Фото: Watford / Mirrorpix / Getty Images

В 1957 году была впервые вручена Премия Джона Мурса за лучшее произведение современного искусства, присуждаемая раз в два года. Победитель получает £25 тыс. и право на проведение персональной выставки в ливерпульской Галерее искусств Уокера. Еще 4 претендента получают в 10 раз меньшую сумму. Небольшие выплаты получают все претенденты на премию, чьи работы были приняты на конкурс и показаны на выставке Мурса. Так, в 1960-м «пятый битл» Стюарт Сатклифф получил £65 за свою работу, попавшую на выставку.

В 1964 году Джон Мурс основал благотворительный фонд Джона Мурса, оказывающий финансовую помощь благотворительным организациям Ливерпуля и Северной Ирландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1961 году Кит Ховард Николсон выиграл в Littlewoods Pools £152 319. Его супруга Вивиан пообещала потратить весь выигрыш и сдержала слово Фото: Ron Case / Keystone / Getty Images История Вивиан Николсон стала сюжетом спектакля «Трать, трать, трать...» Фото: Justin Williams / PA Images / Getty Images Полумиллионеры. Победители розыгрыша Littlewoods Half-Millionaire Pools, выигравшие £505 324 (на всех). 1974 год Фото: M. Stroud / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 В 1961 году Кит Ховард Николсон выиграл в Littlewoods Pools £152 319. Его супруга Вивиан пообещала потратить весь выигрыш и сдержала слово Фото: Ron Case / Keystone / Getty Images История Вивиан Николсон стала сюжетом спектакля «Трать, трать, трать...» Фото: Justin Williams / PA Images / Getty Images Полумиллионеры. Победители розыгрыша Littlewoods Half-Millionaire Pools, выигравшие £505 324 (на всех). 1974 год Фото: M. Stroud / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

В 1972-м Мурс был награжден орденом Британской империи и удостоен звания командора. В 1980-м он получил звание рыцаря-командора ордена и титул сэра.

В знак его заслуг перед Ливерпулем в 1992 году Ливерпульская школа механики была переименована в Ливерпульский университет Джона Мурса.

Наследие и наследники

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В октябре 1991 года компания Littlewoods стала первым западным крупным ритейлером, пришедшим в Советский Союз

Фото: Staff / Mirrorpix / Getty Images В октябре 1991 года компания Littlewoods стала первым западным крупным ритейлером, пришедшим в Советский Союз

Фото: Staff / Mirrorpix / Getty Images

Джон Мурс скончался 25 сентября 1993 года на 98-м году жизни. Его состояние на тот момент оценивалось в £1,5 млрд. Права на деловую империю перешли к 32 членам его семьи. Мурсы меняли топ-менеджеров и деловые стратегии, занимались реструктуризацией, отклоняли предложения о покупке своих компаний, но постепенно империя все-таки стала рассыпаться. В 1997 году 19 магазинов Littlewoods были проданы компании Marks & Spencer за £200 млн. Бетинговая компания, носившая в тот момент название Littlewoods Leisure, была продана в 2000 году компании Rodime за £161 млн. Часть универмагов Littlewoods была закрыта, а в 2002 году оставшиеся магазины и точки продаж по каталогам были проданы братьям Дэвиду и Фредерику Барклаям за £750 млн.

Общий размер состояния наследников Джона Мурса оценивался в 2020 году в £1,21 млрд. Как это часто бывает в подобных семьях, некоторые родственники ведут судебные тяжбы за наследство. Так, Мэтью Веларде, внук Сесила Мурса, при поддержке своей сестры Ребекки отсудил в 2023 году у своего брата Кристиана £14 млн — треть денег фонда, созданного их матерью, скончавшейся в 2017 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Построенное в 1938 году здание бывшей штаб-квартиры Littlewoods Pools сильно пострадало от пожара в 2018 году Фото: Christopher Furlong / Getty Images Здание Школы искусств Ливерпульского университета имени Джона Мурса Фото: View Pictures / Universal Images Group / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Построенное в 1938 году здание бывшей штаб-квартиры Littlewoods Pools сильно пострадало от пожара в 2018 году Фото: Christopher Furlong / Getty Images Здание Школы искусств Ливерпульского университета имени Джона Мурса Фото: View Pictures / Universal Images Group / Getty Images

2 сентября 2018 года в здании бывшей штаб-квартиры Littlewoods Pools произошел сильный пожар. Здание планируют восстановить и преобразовать в телевизионно-студийный комплекс, часть помещений которого будет отдана Ливерпульскому университету имени Джона Мурса.

Алексей Алексеев