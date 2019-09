Корсар финансового моря

Его имя носит крупнейший банк мира. Это благодаря ему возникли крупнейшие американские компании — General Electric, U.S. Steel, International Harvester. Это он спасал экономику США во время депрессии 1893 года и банковской паники 1907 года. Нет, в отличие от прежних наших героев рубрики «Великие финансисты» самым богатым американцем он не был, но на рубеже XIX–XX веков в Соединенных Штатах не было финансиста влиятельнее, чем Джон Пирпонт Морган.

Наследственность и наследство

Джон Пирпонт Морган был представителем старинного валлийского рода Морганов, известного с конца XI столетия. Его прапрапрапрадед Майлз Морган, один из первых поселенцев в штате Массачусетс, удостоился за это бронзового памятника на центральной площади города Холиок. Дед, Джозеф Морган III, основал компанию по страхованию от пожара Aetna Insurance, выросшую впоследствии в одну из крупнейших страховых фирм страны. Отец, Джуниус Спенсер Морган, был банкиром и финансистом.

Но в генеалогическом древе нашего героя был еще один предок — Генри Морган, один из самых удачливых пиратов в истории, плантатор и вице-губернатор Ямайки. Джон Пирпонт очень гордился этим родством. И, похоже, унаследовал от своего пращура такие черты характера, как решительность, любовь к риску, совмещенную с расчетливостью, безжалостность к врагам и умение побеждать. Фотограф Эдвард Стайкен, автор самого знаменитого фотопортрета Дж. П. Моргана, говорил, что тот похож на хорошо одетого пирата. За жизнь Морган поменял три яхты, новая всегда была длиннее предыдущей, но каждая из них носила одно и то же имя — «Корсар».

Инициалы «Джей Пи» перед фамилией Морган, сохранившиеся в названии банка JPMorgan, нужны были для того, чтобы никто не путал двух великих Морганов — Генри и Джей Пи.

Из формулы «лучше быть здоровым и богатым» Джей Пи досталось только второе. Он родился в Хартфорде, штат Коннектикут, 17 апреля 1837 года. С раннего детства много болел. Его постоянно терзали судороги и головные боли. Из-за частых простуд большую часть года он проводил дома и, чтобы занять себя, интересовался отцовской работой. Переводил в уме доллары в фунты стерлингов, разбирался, как работают процентные ставки, как партнеры по фирме делят между собою прибыли. Иногда больного навещал двоюродный брат Джим Гудвин. Мальчишки вместе играли… в бизнес.

В подростковом возрасте Джей Пи покрылся розовыми прыщами, а затем к ним добавилась острая ревматическая лихорадка. Следуя совету врача о смене климата, родители отправились вместе с сыном на Азорские острова. На выздоровление ушло девять месяцев. Большую часть этого времени Джей Пи провел, наблюдая за кораблями в порту, запоминая их расписание, водоизмещение и имена владельцев. Он представлял себя Наполеоном в ссылке, на острове Святой Елены. Вряд ли юноша мог предвидеть, что в жизни его ждут победы, сопоставимые по масштабу с наполеоновскими.

Окончив школу, Джон Пирпонт Морган отправился в Европу, где окончил Геттингенский университет по специальности «история искусств», попутно выучив французский и усовершенствовав свой немецкий. После стажировки в торговом банке George Peabody & Co. в Лондоне (партнером банка был его отец Джуниус Морган) Джей Пи вернулся в Америку. В Нью-Йорке интересы банка George Peabody & Co. представляла банковская фирма Duncan, Sherman & Co. В ней двадцатилетний Джей Пи получил должность младшего бухгалтера.

На следующий год его направили в Новый Орлеан — изучать торговлю хлопком и морские перевозки. В порту ему подвернулась возможность приобрести с одного из прибывших в город кораблей груз кофе по выгодной цене. Он расплатился за кофе переводным векселем до востребования, выписанным на Duncan, Sherman & Co., хотя не имел разрешения на подобные сделки. Когда из Нью-Йорка пришло распоряжение срочно продать кофе, молодой человек ответил, что товар давно продан с прибылью. Эту операцию принято считать первой самостоятельной сделкой Моргана.

Кому война

Джон П. Морган-младший, сын и наследник Джона П. Моргана, с детьми. На коленях у отца — Генри Старджис Морган, будущий сооснователь банка Morgan Stanley. Стоят (слева направо): Джуниус Спенсер Морган III, будущий директор Morgan Guaranty Trust; Джейн Нортон Морган, будущая супруга Джорджа Николса, директора компании по торговле товарами из хлопка и совладельца компании по постройке яхт; Фрэнсис Трейси Морган, будущая супруга адвоката Пола Пеннойера Фото: GettyImages / NY Daily News

Во время Гражданской войны, начавшейся в 1861 году, Морган был призван в армию, но сумел за $300 найти себе замену. То была распространенная и вполне официальная практика.

Джей Пи нашел способ по-своему помочь фронту. Он приобрел у армии 5 тыс. списанных винтовок по $3,5 за каждую. На эту покупку и накладные расходы было потрачено $20 тыс. Винтовки были отремонтированы, после чего проданы армии, остро нуждавшейся в оружии, по $22 за штуку. Сделка была крайне выгодной, но она привлекла внимание комиссии Конгресса США, расследовавшей спекуляции в снабжении армии. Государство отказалось платить. Дело затянулось на шесть лет и закончилось постановлением Верховного суда, обязавшего армию расплатиться по счету.

Неудача с винтовками не остудила пыл Моргана. Он задумался о новых, более масштабных операциях. Вместе с кузеном Джимом Гудвином он основал в 1864 году компанию J. Pierpont Morgan & Company, занимавшуюся торговлей государственными облигациями и операциями с иностранной валютой. Также компания посылала за океан, отцу Моргана, доклады для потенциальных инвесторов в американскую экономику. В одном из докладов Морган-младший обращал внимание Моргана-старшего на то, как во время войны выросли доходы железных дорог за счет перевозки войск, продовольствия и оружия.

Спекулятивная сделка с золотом, купленным на взятые в долг $2 млн, принесла Джей Пи и Джиму Гудвину $66 тыс. прибыли. Но Джуниус Морган, узнав об этой рискованной операции, был в ярости и грозился прервать деловые отношения с сыном. Угроза была серьезной. В 1864 году Джордж Пибоди ушел на покой, передав свой банк Джуниусу Моргану, в связи с чем банк George Peabody & Co. поменял название на J.S. Morgan & Co.

Сын к тому времени уже покинул Duncan, Sherman & Co. и вместе с Чарльзом Дабни, которого знал еще со времен поездки на Азорские острова, основал фирму Dabney, Morgan & Co. Если бы Морган-отец разорвал деловые отношения, это сильно ударило бы по Моргану-сыну. К счастью, Джуниус успокоился, но убедил своего знакомого, потомственного банкира Энтони Дрекселя, присмотреть за сыном. Так в 1871 году возникло партнерство Drexel, Morgan & Co.

Железнодорожная лихорадка

По окончании Гражданской войны в Соединенных Штатах начался настоящий железнодорожный бум. Объемы перевозок постоянно росли, в строительство новых путей вкладывались сотни миллионов долларов, одна за другой возникали новые компании, решившие заняться самым прибыльным в стране бизнесом. Государство выделяло субсидии компаниям, действующим в этой сфере,— от $16 тыс. до $48 тыс. на милю (1609 м) железнодорожного полотна. Территория на 10 миль в сторону от пути переходила в собственность компании.

Строительство первой трансконтинентальной железной дороги США, соединившей восточные штаты страны с Калифорнией, финансировал Джей Кук. Кука называли «финансистом Гражданской войны» — его банкирский дом помогал распространять государственные облигации во время войны Севера и Юга.

С 1868 по 1873 год в Соединенных Штатах было построено 53 тыс. км новых железнодорожных путей. Кук уже собирался взяться за строительство второй трансконтинентальной железной дороги. Но в это время до Америки докатился биржевой кризис, бушевавший в Европе. 18 сентября 1873 года компания Jay Cooke объявила о банкротстве. Вслед за этим начали лопаться другие банки, обвалилась биржа, на заводах начались массовые увольнения. Столь же массовыми были увольнения работников, строивших новые железные дороги.

Вернуть железнодорожный сектор к жизни можно было только за счет иностранного капитала. У американских банкиров денег на это не было. И тогда в игру вступил Джей Пи Морган.

Скупать акции железнодорожных компаний он начал еще до кризиса 1873 года. В 1869 году он приобрел контрольные пакеты акций компаний Albany и Susquehanna. Но это была мелочь. После банкротства Джея Кука можно было начать игру по-крупному.

В 1879 году власти США выдвинули против Уильяма Вандербильта обвинение в том, что тот необоснованно завышает цены на перевозки на принадлежащей ему Нью-Йоркской центральной железной дороге. Вместо того чтобы отбиваться от обвинений, Вандербильт попросил Моргана по-тихому, не привлекая внимания, продать 250 тыс. акций железной дороги. Морган сумел найти в Европе покупателей, не уронив при этом курс акций. После этой операции Морган вошел в совет директоров дороги и завоевал репутацию человека, с которым стоит иметь дело, вкладывая деньги в американские железные дороги.

Репутацию укрепила проведенная в 1880 году сделка по продаже ценных бумаг для финансирования строительства Северотихоокеанской железной дороги. Объем сделки составлял $40 млн, что было рекордом для индустрии того времени.

«Морганизация» бизнеса

Джон П. Морган (в центре) с детьми, Джоном П. Морганом- младшим и Луизой Пирпонт Морган, супругой адвоката Герберта Саттерли Фото: GettyImages / Bettmann

Морган имел репутацию прекрасного переговорщика и посредника. В 1885 году он пригласил к себе на яхту Corsair глав советов директоров Нью-Йоркской центральной и Пенсильванской железных дорог, конфликтовавших между собой. Во время плавания по Гудзону Джей Пи рассказал директорам, что продолжение конфликта грозит катастрофой их компаниям и мировому финансовому рынку. После чего сказал, что они не вернутся в порт, пока не достигнут договоренности. Договоренность была достигнута.

Морган находил европейских инвесторов и американские железнодорожные компании, казавшиеся ему перспективными. Он давал личную гарантию, что в случае, если компания понесет убытки, он возьмет ее под свой контроль и снова выведет в плюс.

Изучив финансовое состояние и деятельность компании, Морган проводил масштабную реорганизацию, увольнял некомпетентных менеджеров, проводил сокращения, реструктурировал долг, договаривался с другими фирмами о разделе сфер влияния во избежание ненужной конкуренции. Он также скупал обанкротившиеся компании, если видел, что может их вернуть к жизни. Часто Морган объединял несколько компаний в одну. Его целью было создать одну компанию, владеющую громадной сетью железных дорог и не имеющую конкурентов.

К 1900 году Морган контролировал больше железных дорог, чем кто-либо еще в стране.

Такую тактику, получившую название «морганизации», Морган применял не только в железнодорожном секторе. Он профинансировал создание огромных индустриальных объединений. Первой была компания General Electric, ставшая лидером по производству электрического оборудования. Выкупленная у Эндрю Карнеги Carnegie Steel, объединенная с Federal Steel Элберта Гэри и National Steel Уильяма Мура, стала сталеплавильным супергигантом U.S. Steel — первой в мире корпорацией с капитализацией свыше $1 млрд. Ведущие производители сельхозтехники были объединены в International Harvester.

Банк, который спас Америку

Здание банка Моргана на углу Брод-стрит и Уолл-стрит Фото: NY Daily News Archive via Getty Images / Pat Candido

Джуниус Морган скончался в 1890 году. Чарльз Дабни — в 1895 году. Унаследовав отцовское состояние и оставшись единственным хозяином фирмы, Джей Пи Морган провел ее реорганизацию. J.P. Morgan & Co. стала одной из крупнейших банковских структур в мире.

В 1893 году в США случился финансовый кризис. В первый год кризиса обанкротилось около 4 тыс. банков и 14 тыс. компаний. Британские инвесторы выводили средства, меняя доллары на золото. К концу 1893 года золотой запас США опустился ниже отметки $60 млн (минимально допустимым уровнем считалось $100 млн). В феврале 1895 года золотой запас начал таять с бешеной скоростью — по $2 млн в день. Над США нависла угроза дефолта. Тогда Джей Пи Морган предложил властям план спасения. Он пообещал президенту Гроверу Кливленду сформировать международный синдикат, который станет скупать золото. Инвесторы снова поверят в доллар и в то, что вложенным в американскую экономику деньгам ничего не грозит. Президент попросил у Моргана личной гарантии, что купленное золото не уплывет из страны. Финансист дал такую гарантию. Через две недели после этого разговора банк J.P. Morgan & Co. начал распродажу государственных облигаций США с целью выкупа золота у иностранных инвесторов. Весь выпуск облигаций был распродан за 22 минуты. Морган предоставил казне золото на $65 млн. Резервы выросли до $120 млн. По самым скромным оценкам, на этой операции сам Джей Пи заработал $1 млн. Возможно, гораздо больше. В свое время от Моргана требовали назвать точную цифру, но он отказался.

В 1907 году американскую экономику постиг новый кризис. Он начался с неудачной биржевой операции по скупке акций медной компании United Copper. Первыми обанкротились брокерская компания, проводившая эту операцию, и финансировавший ее банк. Затем кризис перекинулся на аффилированные с ними банки и трастовые компании. Началось бегство вкладчиков из проблемных банков. Региональные банки выводили свои средства из банков Нью-Йорка. Паника, охватившая вкладчиков, распространилась на всю страну. В конце октября банки фактически перестали предоставлять биржевикам ссуды до востребования, подняв ставку с 9,5% до 70% годовых, а затем до 100% годовых.

Ситуацию мог бы спасти центральный банк страны, выделив банкам необходимые денежные средства. Но в Америке 1907 года такого не существовало. Его роль сыграл Джей Пи Морган.

Самые богатые американцы по состоянию на 1918 год Место в рейтинге Имя Сфера деятельности Состояние ($ млн)* 1 Джон Д. Рокфеллер Нефтяная промышленность 1200 2 Генри К. Фрик Производство кокса, сталелитейная промышленность 225 3 Эндрю Карнеги Сталелитейная промышленность 200 4–5 Джордж Ф. Бейкер Банковское дело 150 4–5 Уильям Рокфеллер Нефтяная промышленность, железнодорожные перевозки 150 6–7 Эдвард Харкнесс Нефтяная промышленность 125 6–7 Дж. Огден Армор Упаковка мяса 125 8–10 Генри Форд Автомобилестроение 100 8–10 Уильям К. Вандербильт Железнодорожные перевозки 100 8–10 Ховард Р. Грин Банковское дело 100 11 Мэри У. А. Харриман Наследство (железнодорожные перевозки) 80 12 Винсент Астор Недвижимость 75 13–17 Джеймс Стиллман Производство хлопка, банковское дело 70 13–17 Томас Ф. Райан Табачная промышленность, страхование, транспортные перевозки 70 13–17 Дэниел Гуггенхайм Горная промышленность 70 13–17 Чарльз М. Шваб Сталелитейная промышленность 70 13–17 Дж. П. Морган-младший Банковское дело 70 открыть таблицу в новом окне Источник: оценка Берти Чарльза Форбса. *$1 в 1918 году по покупательной способности примерно соответствовал современным $17.

Морган провел в своем особняке несколько встреч с главами крупнейших банков и трастовых компаний. В одной из них участвовал министр финансов Джордж Кортелью. В результате переговоров Кортелью разместил в нескольких банках Нью-Йорка $25 млн государственных средств. Trust Company of America был выделен кредит в размере $8,25 млн, чтобы трастовая компания могла расплатиться с вкладчиками.

Для спасения фондовой биржи 24 октября президенты 14 банков выделили ей $23,6 млн. В тот день Морган, редко общавшийся с прессой, заявил: «Если люди не будут забирать деньги из банков, все будет хорошо».

Джон Рокфеллер, богатейший человек в стране, положил $10 млн на депозит в National City Bank, а также позвонил в агентство Assosiated Press с заявлением, что готов отдать половину своего состояния на поддержание кредитоспособности финансовой системы.

Ситуация немного стабилизировалась, однако на рынке поднялась новая волна паники. На грани банкротства оказалась брокерская компания, использовавшая в качестве залога акции сталелитейной компании TC&I. Морган предложил, чтобы созданная им U.S. Steel купила TC&I. Для этого пришлось убеждать президента США Теодора Рузвельта, ярого борца с монополиями, дать разрешение на сделку. В сложившихся обстоятельствах президент вынужден был согласиться.

К концу 1907 года ситуация в американской экономике нормализовалась. На следующий год Конгресс США создал комиссию по выработке предложений по реформированию банковской и денежной системы страны. Ее возглавил сенатор Нельсон Олдрич, близкий друг Джей Пи Моргана и родственник Рокфеллера (его дочь была замужем за сыном Рокфеллера). После поездки в Европу для изучения опыта Великобритании, Франции и Германии Олдрич стал приверженцем идеи создания центрального банка страны. Он собрал ведущих банкиров на острове Джекилл у восточного побережья США. Там после десяти дней напряженных дискуссий был выработан план создания центрального банка — будущей Федеральной резервной системы. Джей Пи Морган на встрече не присутствовал, его банк представлял старший партнер Генри Дэвисон. Последующее обсуждение плана в Конгрессе США затянулось на три года. Закон «О Федеральном резерве», учредивший Федеральную резервную систему, был принят 23 декабря 1913 года, через девять месяцев после смерти Моргана.

Спасшийся с «Титаника»

Похороны Джона П. Моргана Фото: GettyImages / Bettmann

В старости Джей Пи Морган вспомнил, чему учился в университете. Путешествуя по миру, он собрал коллекцию произведений искусства, потратив на нее, как подсчитал Жан Струсе, автор биографии Моргана, около $60 млн. Это примерно соответствует $1 млрд в современных деньгах, но стоимость коллекции на данный момент оценить невозможно, так как цена многих произведений искусства возросла тысячекратно по сравнению с тем, сколько платил за них Морган.

В 1912 году Джей Пи Морган чудом избежал смерти, сдав билет на пароход «Титаник» за сутки до его отплытия. Год спустя во время поездки в Египет он заболел катаром желудка, несколько недель ничего не ел и очень мало пил. В болезненном состоянии он поселился в отеле Grand в Риме, где и скончался 31 марта 1913 года.

Гроб с телом великого финансиста доставили в США. Когда его везли по Уолл-стрит, были приостановлены биржевые торги и приспущены флаги. Ни до, ни после подобной чести не удостаивался ни один бизнесмен.

Джона Пирпонта Моргана похоронили в его родном Хартфорде. Часть коллекции произведений искусства, собранной им, выставлена в Метрополитен-музее, часть осталась в семье, некоторые экспонаты попали в музей Хартфорда.

Семейный бизнес унаследовал сын, Джон Пирпонт Морган-младший, который уже не мог сравниться с отцом по степени влияния на мир финансов.