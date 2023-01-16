Непроходимая инициатива

Партия «Яблоко» в Петербурге требует отменить статьи о «дискредитации вооруженных сил России», по которым предусмотрена административная и уголовная ответственность. Фракция подготовила и внесла в городской парламент обращение с соответствующим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Авторы инициативы в тексте обращения отмечают, что статьи о дискредитации армии нарушают конституционные права граждан. Помимо этого, яблочники предлагают внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», закрепив там сроки для подготовки призывников и мобилизованных, раньше которых те не могут быть отправлены в зоны боевых действий. Рассмотрение обеих инициатив в ЗакСе состоится не ранее начала февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Партия «Яблоко» подготовила обращение к председателю Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину с требованием «незамедлительно» отменить статьи 20.3.3 КоАП и 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию, в том числе призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ) и ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Проект постановления внесен в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

По мнению авторов обращения, данные статьи лишают людей возможности получать объективную информацию о происходящем в стране и мире. Помимо этого, под угрозой административного или уголовного наказания фактически запрещается распространять материалы о специальной военной операции, кроме опубликованных официальными источниками, а также свободно выражать мнение о происходящем. Яблочники подчеркивают, что тем самым нарушается право граждан на получение и распространение информации, закрепленное в ст. 29 Конституции РФ.

Представители фракции отмечают, что также нарушается право журналистов на осуществление профессиональной деятельности. «Собственные наблюдения журналистов в зоне боевых действий могут быть расценены как "заведомо ложная информация", а сами сотрудники редакций — привлечены к ответственности»,— говорится в обращении. Его составители напоминают, что из-за этого уже было заблокировано множество сайтов СМИ, а многие журналисты потеряли работу.

По мнению члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского, журналисты в первую очередь должны быть заинтересованы в реализации такой инициативы. «Статьи, которые наказывают за якобы дискредитацию и фейки о деятельности вооруженных сил, должны быть как можно скорее отменены. Судебная практика показывает, что наказать могут за любое несогласие с официальной позицией. При этом власти не утруждают себя доказательствами ее справедливости. Административные дела возбуждаются даже за лозунги "Миру мир", за шестую заповедь "Не убий" или цитаты из старых выступлений Владимира Путина»,— прокомментировал господин Вишневский. Он также ответил коллегам, которые будут выступать против предложения фракции: «Я могу сразу сказать тем, кто будет не согласен, что они сами в любой момент, когда будет нужно, смогут стать объектом таких же репрессий».

Изменения в Административный и Уголовный кодексы были приняты 4 марта. Тогда господин Володин прокомментировал это так: «Хотелось бы, чтобы все понимали — и общество понимало,— что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду». Согласно поправкам, за первое «дискредитирующее» армию высказывание грозит штраф до 1 млн рублей (ст. 20.3.3 КоАП), а за повторное, сказанное в тот же год,— до пяти лет лишения свободы (ст. 280.3 УК). За фейки по ст. 207.3 УК РФ — до 15 лет. В Петербурге по этой статье на сегодняшний день судят восемь человек, семь из них сидят в СИЗО, а один арестован заочно и находится в розыске. Всего в России, как отмечается в обращении, было возбуждено более 5 тыс. административных и более 160 уголовных дел.

9 января стало известно, что дело о дискредитации вооруженных сил завели на Бориса Вишневского, предположительно, из-за постов о Буче. Однако уже через три дня дело вернули обратно в полицию из-за нарушений в оформлении документов. Ранее по этой же статье оштрафовали на 35 тыс. рублей руководителя «Яблока» в местном парламенте Александра Шишлова.

Кроме того, «Яблоко» подготовило еще один законопроект. Партийцы предлагают обратиться в Госдуму, чтобы закрепить сроки для подготовки военнослужащих, проходящих службу по призыву, и мобилизованных. Предлагается внести изменения в ст. 36 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призывники не могут быть направлены в зону вооруженных конфликтов до прохождения службы в течение не менее четырех месяцев и без окончания подготовки по военно-учетным специальностям, а мобилизованные — до прохождения первичной подготовки сроком не менее 15 дней. Первый пункт закреплен в Положении о порядке прохождения военной службы, которое было утверждено указом президента от 16 сентября 1999 года. До 2013 года срок подготовки для срочников составлял шесть месяцев.

Надежда Ярмула