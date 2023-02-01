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Предварительная проверка Роспотребнадзора не выявила угрозы здоровью в выбросах с завода кирпича в Ижевске

В январе в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 11 обращений от ижевчан по фактам загрязнения Ленинского района пылью с завода кирпича и керамзита. По данным заявлениям проводится проверка. Однако по предварительным данным, деятельность предприятия не представляет угрозы жизни и здоровью горожан, рассказал заместитель руководителя ведомства Михаил Трофимов в рамках круглого стола по вопросу ситуации с выбросами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным минздрава региона, в медицинских организациях, которые оказывают врачебную помощь жителям Ленинского района, также не зафиксировано заболеваний, связанных с загрязнением атмосферы глиняной пылью.


Исполнительный директор Ижевского завода кирпича и керамзита Василий Мартынов рассказал, что осадок кирпичной пыли связан с неблагоприятными погодными условиями, когда в течение нескольких дней дул сильный южный ветер. «Именно это явление привело к ситуации, вызвавшей беспокойство у жителей Ленинского района»,— заявил господин Мартынов.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, руководители производственной площадки отчитываются перед муниципалитетом о реализации экологической программы, ситуация находится под контролем надзорных органов. Со своей стороны городские власти готовы организовать дополнительные компенсационные высадки зеленых насаждений вокруг завода, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.

В результате встречи участники совещания приняли решение предложить руководству завода провести встречи с представителями сообществ жителей ближайших домов, чтобы представить им экологическую программу.

Напомним, что предприятие с 2021 года реализует план мероприятий, призванных снизить влияние на атмосферу. В частности, в настоящее время заканчивается проектирование системы аспирации, которая появится на заводе в этом году. Кроме того, спроектирована новая печь и закуплено оборудование, к монтажу которого приступят в 2024 году. С северной стороны завода в 2023 году также установят новое 4-метровое ограждение, которое станет преградой для пылевых остатков производства.

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