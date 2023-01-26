Ограждение около завода кирпича в Ижевске построят в 2023 году в качестве преграды для пылевых остатков

Ижевский завод кирпича и керамзита в столице Удмуртии завершил проектирование новой печи в рамках экопрограммы по снижению объема негативного воздействия на окружающую среду на 70%. Монтаж печи должен начаться в 2023 году. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметеьв по итогу встречи с исполнительным директором предприятия Василием Мартыновым.

В настоящее время, по словам господина Бекмеметьева, также завершается проектирование системы аспирации. В совокупности с обновлением печи данное решение позволит снизить объемы выбросов как минимум вдвое.

Кроме того, в 2023 году с северной стороны завода предстоит монтаж высокого ограждения, которое выступит как защитный экран для пылевых остатков производства.

По словам Василия Мартынова, несмотря на вызванные санкциями трудности, программа выполняется по графику. Ее реализация поможет к 2025 году снизить объем негативного воздействия на окружающую среду на 70%. Отмечается, что более 50% от всего запланированного объема ремонта выполнено, а оставшиеся работу завершат за 2 года.

«Жители Ленинского района выражают обеспокоенность состоянием окружающей среды в окрестностях кирпичного завода. И их можно понять, для нас эта тема тоже очень важна, поэтому взаимодействую с руководством предприятия лично»,— заявил глава города.

Напомним, 23 января в столице Удмуртии в городке Строителей в районе торгового центра «Молл Матрица» снег покрыла коричневая пыль. Жители связали инцидент с выбросами с завода керамических материалов.