SuperJob: уйти в декрет вместо жены готовы 43% работающих российских мужчин

Как показал опрос портала SuperJob, 43% российских мужчин, состоящих в браке, ушли бы в отпуск по уходу за ребенком вместо своей жены. 27% респондентов однозначно согласились бы на это, еще 16% — с высокой долей вероятности. При этом 17% опрошенных работодателей сообщили, что отправляли в декретный отпуск сотрудников-мужчин — этот показатель не изменился с 2020 года.

Больше половины (57%) женатых россиян не пошли бы в декрет. 34% сказали, что абсолютно исключают для себя такой вариант. 23% респондентов заявили, что, скорее всего, не согласились бы на это.

Опрос проводился 9–31 января в 357 населенных пунктах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. российских мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также имеющих постоянную работу.

Право уходить в отпуск по уходу за новорожденным появилось у российских мужчин в 2007 году. В 2018 году опрос ВЦИОМа показал, что 58% россиян тоже не считают нормальной ситуацию, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Чаще всего по этому поводу возмущаются мужчины — 62%. В 2021 году Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России.