Папа может, но не идет в родительский отпуск

Только 2% отцов в России взяли отпуск по уходу за ребенком в 2018 году — это чуть более 13,5 тыс. пап, в то время как число мам в отпуске составило 670 тыс. Несмотря на то, что право уходить в отпуск по уходу за новорожденным появилось у отцов еще в 2007 году, аналитики отмечают, что и через десять лет статистика вряд ли изменится, и причин тому много. Эксперты уверены, что «отцовский отпуск» дает ценную возможность установить внутреннюю связь с ребенком и участвовать в процессе его воспитания.

Вот как статистику комментировал глава Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов: «Скажу честно: мне лично сложно это представить, как и многим моим друзьям. Мы строили свои семьи по старой и доброй традиции, когда женщина — это женщина, и она должна в любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец — это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову».

Незначительность показателя «отцовского отпуска» показывают и другие исследования: если соискатель — женщина и рекрутер видит в резюме наличие маленьких детей, то обязательно задаст вопрос по поводу декрета и его продолжительности. «В отношении мужчины с маленькими детьми у 98% специалистов даже не возникнет мысли уточнять про декрет»,— говорит эксперт по трудовому праву Вероника Шатрова.

По данным ВЦИОМ, 58% россиян тоже не считают нормальной ситуацию, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Чаще всего этим возмущаются мужчины — 62%.

Примечательно, что, когда Испания вводила реформу, оплачивая отцам отпуск по уходу за ребенком, власти хотели добиться большего гендерного равенства и надеялись улучшить демографическую ситуацию. Ситуация обернулась противоположным: мужчины, почувствовав, что такое «декрет», изменили свои планы на многодетные семьи — и рождение второго или третьего ребенка тоже теперь оттягивают как минимум на шесть лет после появления первенца.

Чуть более статпогрешности

На протяжении последних четырех лет статистика (2–2,5% отцов) в России практически не менялась, говорит юрист в области семейного права Людмила Александрова. Для сравнения масштаба: мужчины оформляют «декретный» отпуск почти в 50 раз реже, чем женщины, говорит руководитель отдела по работе с персоналом инвестиционной компании Светлана Белодед.

Хотя еще в 2015 году исследовательский центр рекрутингового портала провел социологический опрос, который показал, что 39% российских мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, не исключают для себя возможности взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

Согласно трудовому кодексу, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется его матери, полностью или по частям отпуск может быть использован отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком, рассказывает госпожа Александрова. При этом на период отпуска за работниками сохраняется место работы, а также они могут работать на дому или на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия по социальному страхованию.

Работающий глава семейства, принявший решение ухаживать за малышом, вправе получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ему 1,5 лет и отпуск до достижения ребенком трех лет, отмечает эксперт. Пособие выплачивается в размере 40% от среднемесячного заработка за последние два года работы (но максимальный размер пособия не может превышать 26,1 тыс. рублей).

Опыт и плюсы

В принципе, об отцовском отпуске задумались во многих странах: по данным Международной организации труда (МОТ), он законодательно закреплен в 79 странах (данные 2013 года), в числе которых Исландия, Словения, Финляндия, Эквадор, Литва. И все равно это менее половины от всех стран мира. Введение положений об отпуске стало следствием меняющихся представлений о роли и обязанностях отцов, а также необходимости содействовать равному распределению неоплачиваемого труда по уходу за ребенком в семье, отмечается в докладе МОТ.

Целью отцовского отпуска является предоставление папе возможности быть с матерью и новорожденным во время родов и сразу после них, участвовать в мероприятиях или торжествах, связанных с рождением ребенка, а также выполнять связанные с этим формальности. «Отцовский отпуск также дает папе ценную возможность участвовать в процессе воспитания ребенка, установить с ним внутреннюю связь, помочь женщине справиться с многочисленными психологическими и физиологическими проблемами, вызванными рождением ребенка, а также начать принимать активное участие в выполнении обязанностей по уходу за ребенком»,— говорится в заявлении организации.

Важно различать физиологическую нагрузку, связанную с беременностью, деторождением и кормлением грудью, которую могут нести только женщины, и уход за детьми и их вскармливание, которыми могут заниматься как отцы, так и матери. Кроме того, родительский отпуск позволяет снизить текучесть кадров и прогулы, уверены в МОТ. Есть также свидетельства того, что работники, возвращающиеся после такого отпуска, оказываются более мотивированными и меньше подверженными стрессу.

Долгое время считалось, что в первые месяцы жизни детям больше нужна мама, именно она «выращивает» малыша, тогда как роль отца возрастает на этапе формирования личности, то есть после трех лет, напоминает госпожа Белодед. Между тем последние американские исследования указывают на то, что дети, о которых в течение первого месяца активно заботились отцы, развиваются быстрее. Уже в годовалом возрасте они существенно превосходят сверстников по уровню когнитивных навыков. Ученые предполагают, что дети заботливых пап спокойнее, они меньше плачут и не так нервничают в присутствии чужих людей. Кроме того, есть навыки, которые мужчина может передать малышу быстрее, чем женщина. Например, дети, много взаимодействующие с отцами, четче выговаривают слова, так как представителям сильного пола несвойственно сюсюкать, искажать свою речь, считает эксперт. «Научить ребенка плавать отцу также удается быстрее, чем маме»,— говорит она.

Финансово-экономическое обоснование

Учитывая возможность совмещать работу и отпуск, часто семья решает не только вопрос, кто — мама или папа — будет сидеть с малышом, а еще и кому выгоднее оформить «декрет» по экономическим соображениям, отмечают эксперты. Часто для сохранения семейного бюджета, особенно если доход женщины больше, чем мужчины, отпуск по уходу берут отцы, при этом считается, что муж может работать неофициально и дистанционно из дома. Это поддерживает финансовое благополучие ячейки общества и позволяет женщине сохранить карьеру.

Безусловно, говорит госпожа Белодед, отношение к материнству и детству определяется менталитетом, культурой страны. К примеру, в США «декрет» в привычном для нас понимании не полагается ни мамам, ни папам. Американки вправе взять лишь 12 недель неоплачиваемого отпуска при условии, что они более одного года успели проработать в компании с числом сотрудников более 50. Правом не работать в течение первых месяцев жизни ребенка пользуется только 10% женщин США.

Концепция скандинавских стран, напротив, предполагает, что дети должны воспитываться именно родителями, а не нянями. В Норвегии же каждым четвертым родителем, ухаживающим за малышом, является мужчина.

Генеральный директор одного из центров развития бизнеса и карьеры Наталья Сторожева считает, что в России мужчины еще как минимум десяток лет не будут массово уходить в «декрет». Так или иначе, на время ухода за ребенком кто-то из родителей теряет два года в карьере, говорит основатель образовательного проекта Александр Альхов.

Екатерина Загвоздкина