Россияне чаще всего слушают музыку с телефона или в машине

Самыми популярными способами прослушивания музыки у россиян являются автомобильные колонки и наушники со смартфоном — по 32% пользователей. Об этом сообщается в совместном исследовании Rambler & Co и аудиосервиса «Звук» свыше 370 тыс. человек.

На третьем месте по популярности — внешняя аудиосистема: ей пользуются свыше 21% россиян. Четвертую и пятую строчки занимают воспроизведение музыки непосредственно с ноутбука (8%) и через портативные колонки (7%). Почти четверть россиян включают музыку во время домашних дел, 12% используют музыку в качестве фонового прослушивания. Каждый десятый слушает музыку в наушниках в общественном транспорте, также пользователи слушают музыку во время работы (7%), перед сном (6%), на пеших прогулках (5%) и во время занятий спортом (3%).

БОльшая часть пользователей (44%) ищет и включает подборки под настроение из аудиосервисов, почти треть чаще всего слушает собственные плейлисты. Конкретных исполнителей ищут 12% респондентов, конкретные альбомы — 9%. Около 8% полностью полагаются на рекомендации любимого музыкального приложения. БОльшая часть пользователей слушает музыку через приложение (46%), далее по популярности идут мобильные версии (30%), десктопные версии (15%) и умные колонки (9%).

Среди других аудиоформатов наиболее популярным является радио: его слушают 57% пользователей, аудиокниги и концерты предпочитают 17% и 15% пользователей соответственно. Подкасты слушают 8% респондентов, а аудиоспектакли — 3%. Почти четверть пользователей считает важным параметром аудиосервиса возможность скачивать музыку на телефон и слушать ее без интернета, а 18% респондентов ценят возможность прослушивания треков в формате Hi-Fi. На российских стримингах в основном доступно воспроизведение композиций в формате mp3 с битрейтом от 128 кбит/с до 320 кбит/с. Более высокое качество звука доступно в России в аудиосервисе «Звук» и приложении Apple Music.

Евгений Федуненко