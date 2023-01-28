Мировой футбол справился с пандемией

Трансферы

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о почти полном восстановлении рынка международных трансферов. По данным FIFA, отраженным в ежегодном отчете Global Transfer Report, в 2022 году на международном рынке было совершено рекордное количество переходов — более 20 тыс. На усиление команды потратили $6,5 млрд, что на треть больше, чем годом ранее. Впрочем, до рекорда 2019-го, последнего допандемийного года, трансферный рынок пока не дотягивает.

Международная федерация футбола обнародовала ежегодный отчет — Global Transfer Report, в котором отражено состояние рынка международных трансферов. При этом сама по себе концентрация только на трансграничных переходах заметно смазывает картину. Ведь не учитывается множество дорогостоящих сделок, заключаемых между клубами одной страны.

Как бы то ни было, исходя из сведений, собранных головной структурой мирового футбола, рынок в целом преодолел последствия пандемии. «Двухлетний нисходящий тренд был преодолен в 2022 году. Суммарная стоимость трансферов, осуществленных за отчетный период, достигла $6,5 млрд, что на 33,5% больше, чем в 2021 году»,— заявил глава юридического комитета FIFA Эмилио Гарсия Сильверо. В общей сложности было зарегистрировано 20 209 международных трансферов (сюда включены и арендные сделки). Речь именно о трансферах между профессиональными клубами. С учетом клубов любительских и полупрофессиональных количество международных переходов превышает 70 тыс. По сравнению с 2021 годом количество трансферов профессионалов возросло на 11,6%, превысив показатель даже 2019 года.

Интересно, что при этом лишь чуть более 2,8 тыс. международных трансферов профессиональных игроков осуществлялось с выплатой компенсации. Треть всей кассы при этом сделали команды Английской премьер-лиги (АПЛ). За год они потратили рекордные $2,2 млрд. Да, самым дорогим трансфером был переход полузащитника «Монако» Орельена Чуамени в «Реал» примерно за €100 млн. Но при этом шесть из десяти крупнейших трансферов года пришлось именно на клубы АПЛ. Среди них, в частности, покупка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна за €75 млн, переход Антони в «Манчестер Юнайтед» за €95 млн, покупка тем же «Манчестер Юнайтед» Каземиру за €61 млн, приобретение «Ливерпулем» Дарвина Нуньеса за €75 млн. В реальности финансовая мощь АПЛ даже более впечатляющая. C учетом международных и внутренних трансферов (последние, напомним, в отчете FIFA не учтены) английские клубы только прошлым летом потратили на усиление €2,2 млрд ($2,4 млрд). Для сравнения: в 2002 году все европейские, с учетом английской, лиги потратили на усиление $5,88 млрд. Далее с кратным отставанием идут команды Северной Америки и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ($259,4 млн), Южной Америки ($192,9 млн) и Азии ($148,8 млн).

В отчете FIFA сообщается: если клубы АПЛ больше всех тратили на трансферы игроков, то команды французской лиги больше всех зарабатывали на продаже футболистов. В общей сложности они продали за границу игроков на $740,3 млн. Отметим также, что наиболее ходовыми футболистами по традиции оставались бразильцы — 998 игроков. Сделки с их переходами стоили $843,2 млн. Большая часть бразильцев по традиции перебралась в Португалию, которая стала лидером по количеству привлеченных игроков — 901. Хотя обычно португальский чемпионат выступает в роли именно ключевого продавца. Но, вероятно, накопленный резерв бразильских игроков позволит португальским клубам уже в следующем отчете вернуть статус нетто-поставщика рабочей силы.

Отдельно стоит выделить статистику украинского футбольного клуба «Шахтер». После начала событий на Украине FIFA ввела особый порядок переходов из украинских и российских команд. Как следствие, из «Шахтера» ушел 51 футболист. При этом главный трансфер «Шахтера» — продажа Михаила Мудрика в «Челси» примерно за €100 млн в отчетность вообще не попала, поскольку состоялась уже в 2023 году.

Александр Петров