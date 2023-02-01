В Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу

В Австралии нашли радиоактивную капсулу с цезием-137 размером 6x8 мм, которая выпала из грузовика, сообщили местные власти. Капсулу почти неделю искали на шоссе протяженностью 1400 км в штате Западная Австралия (расстояние, эквивалентное пути от Москвы до Астрахани).

Согласно заявлению властей Западной Австралии, специалисты «буквально нашли иголку в стоге сена». Как передает BBC, они использовали специализированное оборудование, в том числе детекторы радиации. Горнодобывающий концерн Rio Tinto извинился за потерю устройства, которое при обращении с ним могло вызвать повреждения кожи, ожоги или лучевую болезнь.

Капсула является частью плотномера, широко используемого в горнодобывающей промышленности. Он использовался на руднике «Гудай-Дарри» компании Rio Tinto в отдаленном районе Кимберли. Прибор был доставлен компанией-субподрядчиком, которая забрала его с рудника 12 января, чтобы отвезти на склад в северо-восточном пригороде Перта.

Когда 25 января его распаковали для досмотра, плотномер был сломан, а радиоактивная капсула исчезла. Это могло произойти из-за тряски во время транспортировки в грузовике. Rio Tinto обещала провести расследование случившегося.

Дарья Эрозбек