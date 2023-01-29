Компания Rio Tinto потеряла в Австралии высокорадиоактивную капсулу

Горнодобывающая компания Rio Tinto принесла извинения за потерю высокорадиоактивной капсулы размером 6 мм на 8 мм. В пятницу, 27 января, капсула упала с грузовика на участке пустынного шоссе длиной 1,4 тыс. км в штате Западная Австралия. О случившемся пишет Australian Associated Press.

В маленькой капсуле содержится цезий-137. По словам экспертов, которые приводит FT, час облучения этого радиоактивного вещества на расстоянии метра эквивалентен 10 рентгенам, а длительный контакт с ней может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак. Власти штата выпустили срочное предупреждение.

Капсулу потеряли по пути из района Пилбара на склад к городу Перт. Капсула выпала из грузовика при транспортировке. Она находилась в специальном контейнере: из-за вибрации при перевозке из него выпал болт.

Для поиска капсулы на шоссе длиной 1,4 тыс. службы штата Западной Австралии уже попросили помощи других штатов и правительства, поскольку им не хватает оборудования. При обнаружении капсулы жителям рекомендовали держаться от нее на расстоянии пяти метров, а также связаться с представителями властей. Водителям рекомендовано осматривать шины на случай, если капсула застрянет в них.

Анастасия Ларина