Обвинение попросило заочно приговорить Александра Невзорова к 9 годам колонии

В Басманном суде Москвы в ходе прений сторон прокурор попросил заочно приговорить журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к девяти годам колонии по делу о дискредитации вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также обвинение попросило запретить господину Невзорову администрировать сайты и другие ресурсы в течение четырех лет. Александр Невзоров покинул Россию в марте.

Как передает «РИА Новости», обвиняемый и его адвокат на прениях не присутствовали. Интересы Александра Невзорова на суде представляет защитник по назначению. Он настаивает на том, что в своих публикациях Александр Невзоров использовал информацию из открытых источников. Суд огласит приговор завтра, 1 февраля.

Уголовное дело в отношении Александра Невзорова СКР возбудил 22 марта 2022 года. В материалах следствия фигурировало две публикации журналиста от 9 и 19 марта. По версии следствия, в эти даты он опубликовал в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) и YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе». Посты, считает следствие, сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела граждан, которые распространяли украинские СМИ.

22 апреля Минюст признал его иностранным агентом. 4 мая МВД объявило Александра Невзорова в розыск. 6 мая его заочно арестовали на два месяца (срок отсчитывается с момента его задержания или экстрадиции в Россию). Вслед за этим 10 июня Басманный районный суд Москвы арестовал участок журналиста в Санкт-Петербурге.

Лусине Баласян