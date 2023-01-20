Помощник секретаря Совбеза России Павлов освобожден от должности

Алексей Павлов, с 2009 года занимавший должность помощника секретаря Совета безопасности России, освобожден от должности. Указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации»,— говорится в президентском указе, размещенном на портале правовой информации.

В 2022 году господин Павлов стал известен благодаря его комментариям относительно политической обстановки в мире. В октябре в статье для «Аргументов и фактов» он призвал к «десатанизации» Украины и связал смену власти в стране в 2014-м году с деятельностью религиозных сект. Он также назвал сектой любавических хасидов, из-за чего секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось приносить публичные извинения.

Андрей Сапожников