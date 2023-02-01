Lenovo представила умный монитор ThinkSmart View Plus

Компания Lenovo представила новый монитор ThinkSmart View Plus, особенностью которого стала возможность работы в автономном режиме без подключения к компьютеру.

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Фото: lenovo Lenovo ThinkSmart View Plus

Фото: lenovo

27-дюймовый сенсорный экран разрешением 1920х1080 оснащен чипом Qualcomm QCS8250, который позволяет работать монитору без компьютера за счет установленной операционной системы Android. В автономном режиме поддерживается сервис видеоконференций Microsoft Teams, поскольку новинка Lenovo оснащена съемной 4K-веб-камерой, парой встроенных динамиков мощностью 5 Вт каждый, съемным саундбаром и четырьмя встроенными микрофонами.

Монитор ThinkSmart View Plus имеет разъемы USB Type-C, USB Type-A, порты HDMI и DisplayPort, а также аудиоразъем 3,5 мм. Заявлена поддержка беспроводного протокола Wi-Fi 6. Новый Lenovo ThinkSmart View Plus появится в продаже в середине 2023 года по цене $2,3 тыс.

Максим Вершинин