Бизнес сверил кадастровую стоимость

Бизнес жалуется на тысячекратный рост кадастровой стоимости земли. В Росреестре ответили, что в некоторых регионах переоценка не проводилась годами. По данным «Опоры России», отдельные участки подорожали в десятки тысяч раз. Например, в Ставрополе фиксировали увеличение кадастровой стоимости в 417 раз, в Ростове-на-Дону — более чем в 1 тыс. раз, а в Санкт-Петербурге — вплоть до 29 тыс. В чем причина? И как бизнес справляется с этим? Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переоценка кадастровой стоимости в тысячи раз это скорее единичные случаи. Но повышения в десятки раз, причем экономически необоснованные, происходят нередко, судя по возмущению президента «Опоры России» Александра Калинина. А ведь эта оценка используется для расчета налога и госпошлины при разбирательствах в суде.

В Росреестре отвечают, что главная задача ведомства — добиться объективной ревизии, но в некоторых регионах она не проводилась больше 10 лет. А при актуализации цены могут резко вырасти, объясняет замруководителя Росреестра, глава цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова: «Ранее решение об актуализации кадастровой стоимости каждый регион принимал самостоятельно. Это зачастую приводило к нарушению максимальной и установленной законом периодичности, а также к несправедливому и различному уровню налоговой нагрузки в разных регионах по однотипным объектам недвижимости.

По итогам единых циклов кадастровая стоимость может возрасти, потому что данные не актуализировались годами. При выявлении ошибки она, конечно, будет пересчитана».

В Росреестре напомнили, что сама по себе кадастровая стоимость не определяет уровень налоговой нагрузки, это делают соответствующие ставки, вычеты, льготы. Но иногда результаты оказываются удивительно несправедливыми, говорит предприниматель Алексей Петропольский:

«Все это делается на срезе компьютерной программы, которая анализирует цены в интернете — сколько должно стоить жилье, нежилые помещения, какой трафик. Она зачастую просто неадекватна. Если отдельно стоящее здание находится на первой линии Тверской улицы, то оно будет стоить, допустим, 1 млрд руб. Однако такой же объект на второй линии по этой программе будет стоить тоже 1 млрд руб. Но если мы берем коммерческую выгоду, она окажется в десятки раз меньше, а налог будет абсолютно такой же».

Причем обжаловать увеличенную кадастровую стоимость имеет смысл только владельцам дорогой недвижимости, говорят эксперты. По их оценкам, таких исков примерно 5% от всех объектов.

Успешным можно назвать пример гендиректора компании «Удачная мебель» Игоря Чепенко: «На рубеже 2019-2020 годов цены подскочили в два раза. Мы, естественно, решили подать в суд, и по одному производственному участку отыграли все назад. То есть никакого поднятия нет, ноль. А по второму, существенно большему участку, стоимость увеличилась примерно на 50%. Отыграть удалось около 30%. Просто далеко не все обращались в суды».

Одна из проблем при обжаловании слишком высокой кадастровой стоимости — сроки. Суд может идти больше года, но налоговая ждать не будет, говорит владелец Mr.Doors, член делового клуба Solomon.help Максим Валецкий: «У меня есть торговый центр в Московской области, и из квартала я один месяц работаю на кадастр. Тут же в чем проблема?

Росреестр будет идти и в апелляцию, и в кассацию. Это все займет около года, а вы-то должны платить все это время, и с этим нужно что-то делать».

Главное предложение «Опоры России» — разрешить предпринимателям временно не платить повышенную аренду и налоги, если они оспаривают увеличение кадастровой стоимости. В Росреестре ответили, что учитывают такие предложения и даже вынесут вопросы на обсуждение экспертной группы.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".