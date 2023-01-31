Смотр выявил недосмотр

Счетная палата после проверки работы управления Росимущества в Москве констатировала неэффективное и непрозрачное управление госсобственностью. Проверка показала, что многолетние проблемы так и не решены: у государства нет достоверных данных о принадлежащих ему активах, из-за чего бюджет недополучает доходы. В Росимуществе с критикой госаудиторов не согласны: сопоставление разных баз данных зачастую некорректно, а несоответствия по итогам 2022 года уже удалось устранить. Проблемы управления госактивами в Москве, впрочем, объясняются и спецификой рынка — в столице необходимо сохранять пул недвижимости под нужды госорганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Востребованная федеральными госорганами московская недвижимость создает возглавляемому Вадимом Яковенко Росимуществу больше проблем, чем прибытку

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Востребованная федеральными госорганами московская недвижимость создает возглавляемому Вадимом Яковенко Росимуществу больше проблем, чем прибытку

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Счетная палата признала неэффективной работу территориального управления Росимущества в Москве в 2020–2021 годах. Напомним, что в 2020 году Счетная палата также констатировала системные проблемы в этой сфере — от пробелов в регулировании до отсутствия достоверной информации о госимуществе и неэффективного управления им. Подписанный аудитором Андреем Батуркиным отчет свидетельствует о сохранении большинства проблем. Госаудиторы отмечают, что московское управление не проводило инвентаризацию госактивов и не соблюдало правила бухгалтерского учета, из-за чего нет пообъектного учета госимущества, а стоимость нефинансовых госактивов различна в разных информсистемах.

Главная претензия аудиторов сводится к отсутствию достоверных данных в реестре федерального имущества (РФИ) — о площади и стоимости, постановке на кадастровый учет, ограничениях и обременениях казенной недвижимости. Эти сведения не совпадают с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По мнению СП, управление недостаточно вовлекает недвижимость в оборот и слабо контролирует ее использование. В результате ненадлежащего управления федеральный бюджет недополучает доходы.

«Все критерии эффективности деятельности управления или являются отрицательными в связи с выявленными нарушениями и недостатками, или не могут быть определены из-за отсутствия соответствующих данных»,— отмечает отчет аудитора. Минфину документом рекомендовано актуализировать данные РФИ и сверить их с данными других информсистем, а также разместить в публичном доступе данные о доступных для вовлечения в хозоборот объектах. В Минфине, который в последние годы консолидировал полномочия по управлению госсобственностью — Росимущество подчинено ему,— на запрос “Ъ” не ответили.

В самом Росимуществе же с критикой госаудиторов не соглашаются, указывая на специфику работы в Москве: поскольку в городе сосредоточены все федеральные госорганы, не все объекты могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. «Дополнительная потребность в размещении ФОИВ по городу Москве на сегодня составляет более 30 тыс. кв. м. Поэтому в план приватизации включаются только не востребованные федеральными структурами объекты»,— отмечает глава агентства Вадим Яковенко. Плановые же показатели ведомство выполняет: доходы от сдачи в аренду земли и недвижимости оцениваются в 11,1 млрд руб. за 2020–2022 годы, заключено 190 новых договоров аренды с допдоходом в 900 млн руб., продано 40 объектов на 1,1 млрд руб.

Проблемы несоответствия данных постепенно также устраняются: например, дублирующиеся и недостоверные данные исключены из реестра уже к моменту завершения проверки Счетной палаты, а решение о переходе на ведение пообъектного учета имущества принято в 2020 году. Более чем по 500 тыс. объектов Росимущество и Федеральное казначейство (ФК) уже проводят работу по такому учету: в 2021 году разработаны технические средства интеграции данных и проведена первичная синхронизация сведений реестра в систему бухгалтерского учета ФК. «Расхождения по итогам сверки данных из РФИ и данных бюджетного учета по Москве устранены и по итогам 2022 года отсутствуют»,— сообщили “Ъ” в Росимуществе. Однако исправления вносятся в данные при обнаружении и не отражаются в документах прошлых периодов, которые изучает СП.

Проблемы неэффективного управления госактивами во многом объясняются и недостатком ресурсов для их решения — как финансовых, так и кадровых. До последнего данные о госактивах собирались вручную, при этом многие объекты были либо не разграничены, не оформлены, либо документы на них утеряны. Сейчас ведомства ведут работу по цифровизации процессов учета, однако работа может осложняться неурегулированным статусом собственности — с учетом инвестиционной привлекательности и стоимости объектов этот вопрос особо чувствителен именно для Москвы.

Диана Галиева