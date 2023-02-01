Компания Suzuki сделает электрическую версию внедорожника Jimny, сообщает Autocar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Suzuki Jimny AllGrip

Фото: Suzuki Suzuki Jimny AllGrip

Фото: Suzuki

По данным издания, новинка станет одним из пяти электромобилей, которые японский автопроизводитель представит с 2024 по 2030 год. Вместе с новой модификацией Suzuki Jimny на рынок также выйдут полностью новые модели, которые позволят расширить линейку бренда как в компактных, так и в более крупных, чем имеющиеся кроссоверы, классах.

Напомним, в настоящее время Suzuki Jimny выпускается только со 105-сильным бензиновым 1,5-литровым атмосферным мотором, который сочетается с 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробками передач. Ранее модель впервые в своей истории получила 5-дверную версию.

Максим Вершинин