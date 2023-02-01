«Яндекс» создает аналог нейросети ChatGPT

«Яндекс» работает над созданием собственной нейросети, которая станет аналогом ChatGPT. Первые интеграции с другими сервисами компании запустят до конца года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в компании.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили работу над нейросетью. Там пояснили, что она получит название YaLM 2.0. Нейросеть станет частью «Поиска», умной колонки «Алиса», «Почты» и других сервисов, добавили в компании.

По словам источника издания, в скором времени начнется стадия обучения нейросети. «Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем такого, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ»,— сказал собеседник издания.

Нейросеть ChatGPT была запущена в ноябре 2022 года. Она может генерировать тексты разного объема, а также, как утверждают разработчики, писать код для программного обеспечения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Убийца Google" набирается опыта».

Олеся Павленко