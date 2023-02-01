Московский каршеринг отдалился от аварий

ДТП с машинами каршеринга в 2022 году сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, заявили в мэрии Москвы и ГИБДД. Участники рынка стали активно блокировать аккаунты агрессивных водителей или повышать для них стоимость поездок, поясняют статистику власти и операторы сервиса. Независимые эксперты считают, что на снижение аварийности отчасти повлияли рост среднего чека за поездку (на 28% в 2022 году) и сокращение аудитории каршеринга из-за отъезда части пользователей за рубеж и в другие города— это привело к уменьшению числа поездок в столичной системе краткосрочной аренды на 4% по сравнению с 2021 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Департамент транспорта Москвы вчера заявил о заметном снижении аварийности в столице с участием машин каршеринга — на 12% (всего за прошедший год произошло 392 аварии). Число раненных в них сократилось на 16% (457 человек), погибших — на 13% (20 человек). Похожие данные ранее приводила ГИБДД. Автоинспекция зафиксировала сокращение аварий на 11,5% с машинами краткосрочной аренды, а раненных в них стало меньше на 15,7%.

Совокупный парк машин каршеринга в Москве составляет 30 тыс. автомобилей. В 2022 году, по данным дептранса, пользователи чаще всего арендовали Volkswagen Polo, Кia Rio, Nissan Qashqai, Skoda Rapid, Skoda Octavia. Ежедневно машины каршеринга перевозят 172 тыс. человек.

Снижение аварийности в дептрансе объясняют в основном применяемыми операторами системами контроля безопасности движения. В «Яндекс.Драйве» “Ъ” рассказали, что еще в 2021 году компания запустила новую модель анализа вождения, которая создает в приложении профиль каждого пользователя. Алгоритм анализирует последние 200 км поездок, учитывая среди прочего резкие торможения и старты, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. В результате формируется индивидуальный рейтинг каждого пользователя: чем аккуратнее поездки, тем выше рейтинг. Самые аккуратные водители получают десятипроцентный кешбэк баллами «Яндекс.Плюса». При неаккуратном вождении сначала выносят предупреждения, затем для пользователя повышается цена поездки. Если не сработали эти меры, вводится блокировка доступа к сервису. С момента запуска профиля — с июня 2021 по январь 2022 года — число резких ускорений пользователей сервиса «Яндекса» уменьшилось на 49%, резких поворотов — почти на 29%, резких торможений — на 28%, агрессивных перестроений — на 31%, приводят статистику в компании.

«Делимобиль» также дает пользователям рекомендации по выбору безопасного стиля вождения — например, не совершать резкие маневры или тормозить плавнее. «Стиль вождения — это одна из самых комплексных оценок,— пояснили в компании.— За ее формирование отвечают алгоритмы, которые учитывают более 150 критериев. В 2022 году примерно 40% клиентов "Делимобиля" улучшили свой стиль вождения вследствие наших рекомендаций».

«В конце каждой поездки клиент получает уведомление о допущенных нарушениях,— рассказали в BelkaCar.— После внедрения этого инструмента аварийность снизилась на 20%. Также мы используем систему определения личности водителя перед стартом поездки и систему умного контроля пользователей за рулем. Например, перед началом поездки приложение может автоматически предложить пользователю пройти тест или сделать селфи. На основании такой дополнительной проверки в случае возникновения вопросов доступ к приложению может быть заблокирован». В BelkaCar утверждают, что еще на старте отсекают больше потенциальных нарушителей, чем другие операторы: «В результате у нас самые вежливые и аккуратные водители».

На снижение аварийности повлияло сокращение аудитории сервиса в связи подорожанием услуг (средний чек на поездку в 2022 году вырос на 28%, сообщал ранее “Ъ”) и отъездом части пользователей за рубеж и в другие города, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Этот тезис частично подтверждается данными самого дептранса: по итогам 2021 года ведомство называло цифру в 50 млн поездок в системе краткосрочной аренды авто, по итогам 2022 года — уже 48 млн (минус 4%). Сохраняется и ряд других проблем, отмечает эксперт. Часто москвичи жалуются на «хамское» поведение водителей каршеринга, говорит он, небрежную парковку во втором ряду, во дворах и внутриквартальных проездах с перекрытием проезда, прохода пешеходов и т. д. «Такие водители должны нести ответственность в рамках сервиса»,— считает Петр Шкуматов.

Иван Буранов