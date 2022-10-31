Держи карман — каршеринг

Рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян все чаще пользоваться каршерингом. В итоге за девять месяцев 2022 года средний чек в таких сервисах вырос на 17–29%. При этом услуги такси показали более сдержанную динамику. Однако сдерживающими факторами для роста рынка аренды авто, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия и отъезд из страны части платежеспособных россиян.

Средняя стоимость поездки на каршеринге в январе—сентябре 2022 года выросла на 25% год к году, в среднем до 440 руб., подсчитали в Почта-банке. В Tinkoff Data зафиксировали рост за тот же период на 17%, до 493 руб., в CloudPayments — на 29%, до 319 руб. Большинство опрошенных Почта-банком пользователей каршеринга отметили, что в среднем тратят на услуги сервисов 3–5 тыс. руб. в месяц.

В то же время за девять месяцев 2022 года расходы на такси по картам Почта-банка выросли на 14%, до 676 млн руб., а средний чек — на 9%, до 218 руб., говорят в банке. Однако в Tinkoff Data отмечают снижение средней стоимости поездки на 2%, до 277 руб. год к году. В сервисе заказа такси «Максим» добавляют, что наиболее низкие цены на такси обычно наблюдаются в январе и феврале, а высокие — в июле, августе, сентябре и декабре.

При этом, по подсчетам CloudPayments, онлайн-оборот услуг такси за январь—сентябрь вырос на 9% год к году при снижении числа трансакций на 18%. В Tinkoff Data отмечают, что всплеск спроса на услуги такси пришелся на конец февраля.

Аналитик сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимир Беспалов отмечает, что рынок такси более развит в России, поэтому показывает сдержанную динамику роста цен. «Шеринговые сервисы начали развиваться в стране позже, поэтому у этого сегмента существенный потенциал роста»,— поясняет он. Кроме того, добавляет издатель портала «Трушеринг» Юрий Николаев, каршеринговые компании некоторое время сдерживали рост тарифов для увеличения числа пользователей.

В BelkaCar сообщили “Ъ” о росте среднего чека на 5% за год, пояснив это увеличением своего автопарка премиальными машинами, ростом длительности и километража поездок. В «Ситидрайв» отмечают, что весной цены на часть автомобилей повысились, а на некоторые — снизились.

На рост среднего чека на каршеринг влияет удорожание новых автомобилей и ремонта действующего автопарка, добавляет Юрий Николаев. По его оценке, сегодня стоимость нового китайского автомобиля сопоставима по цене с корейской или немецкой машиной среднего и бизнес-класса до весны 2022 года.

Как показал опрос Почта-банка, около 70% респондентов чаще всего пользуются каршерингом для коротких поездок. Примерно треть опрошенных отметили, что берут автомобиль в аренду несколько раз в месяц. По мнению Владимира Беспалова, росту спроса на услуги каршеринга может способствовать то, что владеть своим авто становится дороже из-за увеличившихся издержек на ремонт и обслуживание. За девять месяцев продажи автомобилей в России упали почти на 60%, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (см. “Ъ” от 6 октября).

В то же время Юрий Николаев считает преждевременным говорить о значительном росте числа пользователей каршеринга в России. Эксперт отмечает, что за последние месяцы страну покинуло большое количество россиян, которые составляли аудиторию шеринговых сервисов, как и такси. Кроме того, говорит господин Николаев, влияние оказывает и экономическая ситуация в стране: люди переходят в режим экономии, поэтому в ряде случаев вместо лишних трат на каршеринг выберут поездку на общественном транспорте. Это подтверждается данными Tinkoff Data, согласно которым спрос россиян на каршеринг снизился на 20% год к году. В CloudPayments также отмечают сокращение трансакций в этом сегменте на 24%. Но в «Ситидрайв», напротив, говорят о росте спроса на поездки, что связано с увеличением автопарка сервиса и отменой ограничений из-за COVID-19.

Алина Савицкая