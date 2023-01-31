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Коммерсантъ FM
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Россия опустилась на 137-е место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

Неправительственная организация Transparency International выпустила ежегодный индекс восприятия коррупции в странах мира. На первом месте, набрав 90 баллов, расположилась Дания. Россия заняла 137-е место, набрав 28 баллов. РФ опустилась на одну строчку по сравнению с прошлым годом и расположилась между Парагваем и Киргизией.

Согласно методике подсчета Transparency International, чем больше баллов набрало государство, тем лучше в нем обстоят дела с восприятием коррупции. Максимальное количество баллов (100) свидетельствует о полном отсутствии воспринимаемой коррупции, минимальное (0) — о максимально высоком уровне восприятия коррупции.

Российский кейс упомянут в аналитическом отчете Transparency International как иллюстрация последствий коррупции для глобального мира и безопасности.

В нем говорится, что «российские клептократы» аккумулировали огромные состояния в обмен на лояльность к действующему президенту, из-за чего экономические элиты были лишены рычагов воздействия на главу государства. «Отсутствие каких-либо инструментов для сдерживания власти Путина позволило ему безнаказанно реализовывать свои геополитические амбиции»,— считают эксперты Transparency International.

В тройку лидеров рейтинга также попали Финляндия и Новая Зеландия. Худший результат продемонстрировали Сомали (12 баллов), Сирия и Южный Судан (по 13 баллов).

В января 2023 года Россия вышла из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, одно из проявлений «схлопывания» в стране ряда антикоррупционных практик — это отмена декларирования имущества для чиновников.

Подробнее о коррупции в России — в публикации «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Андрей Сапожников

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