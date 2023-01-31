В Петербурге возник дефицит кадров в 18 из 28 отраслей экономики

В 18 из 28 отраслей экономики Санкт-Петербурга зафиксировали острую нехватку сотрудников. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter, проанализировав соотношение вакансий и соискателей.

По итогам января наибольший дефицит наблюдается в профильных сферах «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», а также «Консультирование», «Добыча сырья» и «Домашний персонал». На каждую вакансию из перечисленных отраслей приходится не более одного кандидата.

Среди основных факторов, оказавших наибольшее влияние на ситуацию, аналитики называют изменение технологических процессов и передачу части функций на аутсорсинг. Повлияла и спецоперация на территории Украины: после ее начала иностранные компании начали передавать активы новым акционерам или российскому менеджменту. Это обернулось тем, что номинально люди начали работать в новых компаниях, а по факту в старых, но под новым управлением.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с «поборами» на работе сталкивались четверть петербуржцев.

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