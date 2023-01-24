С «поборами» на работе сталкивались четверть петербуржцев

Большинству жителей Санкт-Петербурга хотя бы раз приходилось покупать что-то на работу по собственной инициативе. Это следует из опроса сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад».

23% респондентов покупали что-либо по требованию работодателя. Избежать такого требования удалось 25%. Из тех, кто купил лишь 14% получили полную компенсацию, еще 21% — частичную, остальным затраты не компенсировали. Чаще всего речь шла о канцелярских принадлежностях, мелкой электронике, а также средствах индивидуальной защиты и гигиены. Деньги на подарки коллегам и начальству не собирают 56% петербуржцев, такое принято лишь в трети компаний (36%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более половины петербуржцев расходились на хорошей ноте с бывшим коллективом после увольнения.

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