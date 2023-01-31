Единороссы подверглись самокритике

Три поручения программной комиссии «Единой России» (ЕР) не были выполнены по итогам работы думских единороссов над федеральным бюджетом на 2023 год. Об этом заявил во вторник на заседании комиссии глава партийного исполкома, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Сидякин. В частности, в бюджете не нашлось денег на программу «Земский работник культуры», льготные лекарства для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также на поддержку детского отдыха и строительства жилья для детей-сирот. Председатель партии Дмитрий Медведев расценил эти факты как «дискредитацию» и потребовал исправить недоработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев напомнил однопартийцам, что все поручения программной комиссии должны исполняться неукоснительно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев напомнил однопартийцам, что все поручения программной комиссии должны исполняться неукоснительно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На сегодня полностью выполнено и снято с контроля 35 поручений, десять поручений выполнено и предлагаем снять с контроля по итогам сегодняшнего заседания, девять поручений реализуются на постоянной основе, по шести поручениям срок исполнения еще не наступил»,— доложил на заседании 31 января Александр Сидякин. Не выполнены, по его словам, три конкретных поручения, касавшиеся выделения бюджетных средств на те или иные инициативы (напомним, что принятие бюджета Думой целиком зависит от голосования за него депутатов от ЕР.— “Ъ”).

Так, не было найдено денег на программу «Земский работник культуры». Не выделены 8,18 млрд руб. на обеспечение льготными лекарствами людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний — как пояснил господин Сидякин, «поправка была отклонена в связи с отсутствием средств». Та же судьба постигла и инициативу об увеличении финансирования мер по поддержке детского отдыха и строительства жилья для детей-сирот, в том числе с новых территорий. По всем этим пунктам глава исполкома предложил перенести срок контроля на 1 сентября 2023 года.

Председательствовавший на заседании Дмитрий Медведев весьма эмоционально прошелся по каждому пункту.

«По такой важной фигуре, как земский, сельский работник. Взяли, придумали эту конструкцию — а денег не дали! Ну какой смысл в этом? Это дискредитация просто! Не надо тогда было придумывать. Это не годится никуда!» — высказался он о первом из невыполненных поручений. Не меньшее возмущение у него вызвал и второй пункт. По словам председателя ЕР, этой проблеме уже много лет: в России делаются передовые операции на сердце, но вот лекарств для поддержания своего состояния больные не получают. «Операцию делают, а таблеток потом не дают. А без таблеток, извините, все равно можно отправиться в лучший мир. И это тоже неправильно! Надо эти деньги изыскать, эти 8,18 млрд руб.»,— потребовал господин Медведев.

По третьему поручению он высказался несколько мягче, признав, что проблема поддержки детей «очень сложная», и предложив к ней вернуться. «В целом, несмотря на эти позиции, работали все много. С учетом того, что значительная часть индикаторов достигнута, можно было бы и отметить руководителей, представителей нашей партии, которые внесли важный вклад в реализацию "Народной программы". Давайте завершим на этой мажорной ноте, что называется»,— резюмировал председатель партии.

Источник “Ъ” в ЕР сообщил, что в исполкоме также выделили министерства, которые показали наименьший результат по выполнению «Народной программы» партии. Так, только на 92% ее выполняет Министерство транспорта, на 87% — Министерство природы, на 60% — Министерство спорта.

Также собеседник “Ъ” назвал трех координаторов направлений «Народной программы», деятельность которых в исполкоме ЕР пока считают наименее эффективной: это сенаторы Ольга Забралова и Лилия Гумерова, а также глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

Андрей Винокуров