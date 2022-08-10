Чипсы режут — хлопья летят

Обострение конкуренции с подешевевшей из-за укрепления рубля импортной продукцией стимулирует российских производителей пищевых ингредиентов просить регуляторов о дополнительной защите своих рынков. Так, переработчики картофеля предложили Минсельхозу поднять с 5% до 32% импортные пошлины на картофельные хлопья, используемые для изготовления чипсов и пюре. Но сложности с урожаем картофеля грозят потребителям хлопьев нехваткой сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Представитель Союза участников рынка картофеля и овощей предложил Минсельхозу повысить импортные пошлины на картофельные хлопья, которые используются для производства чипсов, пюре и др. Вопрос обсуждался на совещании в министерстве 9 августа, рассказали источники “Ъ”, знакомые с содержанием встречи. По их словам, участники рынка аргументировали инициативу сложностями со сбытом продукции. Из-за укрепления рубля импортные хлопья стали дешевле, а российские утратили конкурентоспособность на внешних рынках, поясняет источник “Ъ”.

Сейчас импорт картофельных хлопьев облагается пошлиной 5%, местные производители выступают за повышение показателя до 32%, рассказал один из собеседников “Ъ”. По данным источников “Ъ”, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании поручил рассмотреть предложение. В Минсельхозе оперативный комментарий не предоставили.

Рынок картофельных хлопьев в РФ оценивается в 40 тыс. тонн в год, из которых в 2021 году 11,5 тыс. тонн пришлось на импорт. Российские поставщики хлопьев могут обеспечить весь внутренний спрос, но рост конкуренции с дешевым импортом грозит приостановкой предприятий, указывает собеседник “Ъ”. О давлении импорта на рынок говорит и коммерческий директор производителя картофельных продуктов «Кунцево» Сергей Макеев.

317 тысяч тонн картофеля собрали российские предприятия в 2022 году к 5 августа, по данным Минсельхоза

Как отмечает источник “Ъ”, бизнес производителей хлопьев осложнил и рост цен на местный картофель. По данным Росстата, средняя стоимость картофеля у сельхозпроизводителей в 2021 году выросла на 48%, до 17,5 тыс. руб. за тонну. Директор Касимовского картофелеперерабатывающего комбината Юрий Миронов говорит, что на производство 1 кг хлопьев уходит 7–8 кг картофеля, потому увеличение себестоимости производства хлопьев на 50% серьезно ограничивает рентабельность участников рынка. По мнению Сергея Макеева, необходимо ввести полное эмбарго на импортные картофельные хлопья, так как их российские производители могут полностью закрыть потребности внутреннего рынка.

Гендиректор импортера ингредиентов для пищевой промышленности «Феруза Лайн» Руфина Никулина предупреждает, что повышение импортных пошлин только приведет к росту цен на российские картофельные хлопья.

По ее словам, импорт этих ингредиентов не занимает существенной доли на рынке, и иностранный продукт все еще остается дороже российского. Так, «Феруза Лайн» продает картофельные хлопья из Германии по 220 руб. за 1 кг, тогда как российский аналог в среднем стоит 185 руб. за 1 кг, указывает топ-менеджер. Кроме того, отмечает госпожа Никулина, импортные хлопья будут только дорожать из-за увеличения цен на топливо в ЕС и роста затрат на логистику. Дешевые картофельные хлопья — менее 150 руб. за 1 кг — поставляют только производители из Белоруссии, добавляет она.

В крупных производителях чипсов PepsiCo (бренд Lay’s) и «Русскарт» (марка «Русская картошка») не ответили на вопросы “Ъ”. В «Маревен Фуд Сэнтрал» (выпускает картофельное пюре «Роллтон», BigBon и др.) говорят, что всегда стремятся использовать сырье российских производителей, но прошлый год оказался не самым лучшим по урожаю картофеля в РФ. «Мощностей местных производителей не хватило для закрытия нашей потребности в сырье»,— указывает индустриальный директор компании Алексей Анашко.

По словам Сергея Макеева, вместо повышения импортных пошлин регулятор также может рассмотреть возможность снижения НДС на картофельные хлопья с 20% до 10%.

Это позволит предотвратить рост цен на продукты с их содержанием и сохранит спрос, подтверждает господин Анашко. По данным NielsenIQ, продажи картофельного пюре в РФ за первую половину 2022 года сократились на 2,4% в натуральном выражении и выросли на 21,9% в деньгах.

Алексей Полухин