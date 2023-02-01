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Коммерсантъ FM
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«Пятерка» с минусом гостей

Загруженность дорогих отелей падает

Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы. Теперь часть таких объектов снижает расценки в надежде привлечь корпоративных клиентов. Но выправить ситуацию, по мнению консультантов, может лишь возвращение обеспеченных туристов из Китая. Они уже проявляют интерес к поездкам в Россию, но их поток будет ограничен из-за негативного новостного фона и отсутствия привычных люксовых магазинов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Загрузка отелей уровня «пять звезд» в Москве в 2022 году сократилась на 10,2 процентного пункта (п. п.), до 52,7%, сообщили “Ъ” в Nikoliers. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов также заметил снижение загрузки высокобюджетных отелей Москвы по итогам прошлого года. У пятизвездочных гостиниц самый худший показатель среди всех сегментов гостиничного рынка. Для сравнения: заполняемость объектов уровня «три звезды» за год выросла на 4,3 п. п., до 70,8%, четырехзвездных отелей осталась без изменений — 69%. В прошлом году загрузка в целом по рынку Москвы составила 64,5%, что на 2,7 п. п. ниже год к году, отмечают в Nikoliers. В CORE.XP говорят о снижении средней загрузки в Москве на 0,9 п. п., до 63,4%.

Отели Санкт-Петербурга, по данным Nikoliers, были заполнены в среднем на 54%, что выше на 3 п. п. год к году. Загрузка отелей уровня «пять звезд» оказалась на уровне 38%, что на 4 п. п. больше. На петербургский рынок позитивное влияние оказал приток внутренних туристов, поясняет директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева. В Москве причиной снижения заполняемости дорогих объектов стало отсутствие интуристов из-за ограниченного авиасообщения и отключения РФ от международных платежных систем, добавляет эксперт. Еще в 2021 году в Москве было сравнительно много обеспеченных гостей из стран Ближнего Востока, но в прошлом году их поток ожидаемо иссяк, отмечает Вадим Прасов.

По данным «Контур.Отель», в 2022 году в российских отелях останавливались 6,2% иностранцев: формально это на 1,5 п. п. выше, чем годом ранее, но на это повлиял выросший втрое приток гостей с Украины. В 2019 году на интуристов приходилось 9,1% всех гостей в отелях.

Вадим Прасов говорит, что часть высокобюджетных гостиниц начала снижать цены для корпоративных клиентов. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что сейчас в принципе нельзя продать номер дороже 12–15 тыс. руб. за ночь, в то время как у некоторых объектов тарифы по-прежнему достигают 25–40 тыс. руб. за ночь.

По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, для деловых туристов пятизвездочные отели стали единственными, где средняя стоимость ночи не выросла, в то время как в трехзвездочных увеличилась на 22%. По ее словам, это привело к тому, что число деловых гостей в дорогих объектах выросло, а в трехзвездочных, напротив, сократилось. По данным «Аэроклуба», высокобюджетные отели по итогам прошлого года выбирали 28% клиентов компаний, останавливавшихся в Москве, что на 11 п. п. выше, чем в 2019 году.

Вадим Прасов рассчитывает, что в этом году ситуация выправится за счет возвращения китайских туристов, поток которых был приостановлен из-за пандемии. Ранее заметная часть гостей из Китая останавливалась в высокобюджетных отелях Москвы, что, возможно, повторится и в 2023 году, полагает эксперт. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева называет прогноз по въездному турпотоку на этот год «умеренно оптимистичным». Сейчас у компании, по ее словам, много предварительных заявок от групп и индивидуальных клиентов из Китая, но ситуация во многом будет зависеть от реализации механизма безвизового въезда и полетной программы. Основной поток из Китая — бюджетные туристы, выбирающие отели категории «две-три звезды», говорит госпожа Домостроева. «Но из Тайваня и Гонконга приезжают довольно обеспеченные гости, останавливающиеся в дорогих гостиницах, заявки от них сейчас тоже есть»,— констатирует эксперт. Однако Станислав Ивашкевич уверен, что приток таких гостей в этом году будет ограниченным: их сдерживает новостной фон и отсутствие части магазинов привычных люксовых ритейлеров.

Александра Мерцалова

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