Отельеры открывают номера

После двух лет сокращения число зарегистрированных в России гостиниц начало расти, хотя пока не отыграло кризисный спад. Сейчас в стране на 3,6% меньше отелей, чем в допандемийный период. Заметное снижение числа игроков наблюдается, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В то же время на Северном Кавказе и Алтае, набирающих популярность у туристов, гостиниц, напротив, становится больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По состоянию на начало 2023 года в России действовало 33,6 тыс. юрлиц в сфере гостиничных услуг, следует из данных «Контур.Фокус». По подсчетам аналитиков, за год число таких компаний выросло на 3,5%, но все же оказалось ниже на 3,6%, чем в докризисном январе 2020 года.

Первый год пандемии привел к сокращению числа зарегистрированных в России гостиниц на 5,5%, в 2021 году спад был менее существенным — на 1,5%, а в 2022 году рынок вернулся к росту количества организаций, поясняют аналитики. По итогам прошлого года позитивную динамику гостиничному рынку обеспечило развитие внутреннего туризма, считают эксперты «Контур.Фокуса». Но, оговариваются они, нивелировать кризисный спад пока не удалось.

Партнер NF Group Ольга Широкова считает, что некоторое сокращение номерного фонда за последние годы произошло за счет закрытия устаревших объектов. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян говорит, что не знает примеров полного закрытия за последние годы крупных отелей.

Региональный директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева добавляет, что качественный номерной фонд под управлением крупных операторов действительно остается стабильным, составляя около 92 тыс. комнат. «После ухода с российского рынка в 2022 году шести международных гостиничных операторов часть отелей сменила управляющую компанию»,— поясняет она.

По оценке «Контур.Фокуса», за прошлый год зарегистрировано 5,3 тыс. компаний, оказывающих гостиничные услуги. Впервые за три года показатель превысил число ликвидаций (4,2 тыс.), динамика составила 26,4%. Но с начала 2020 по конец 2022 года число прекративших деятельность юрлиц все же оказалось на 8,73% больше числа новых компаний, достигнув 16,32 тыс.

Так, например, в Крыму в 2022 году число компаний на гостиничном рынке, по данным «Контур.Фокуса», сократилось на 5%. Аналитики объясняют это близостью к зоне боевых действий. Турпоток на полуостров в прошлом году действительно заметно снизился, а часть отелей в летнем сезоне не открылась.

В целом по итогам трех кризисных лет наибольшее снижение числа зарегистрированных гостиничных организаций зафиксировано в Краснодарском крае — на 14,4%, до 4,1 тыс. компаний, Санкт-Петербурге — на 10,7%, до 2 тыс., и Москве — на 10,4%, до 3,6 тыс.

Эта динамика коррелирует со снижением турпотока в регионы. Так, в Москве, по данным Росстата, за январь—сентябрь прошлого года было размещено на 16,75% меньше гостей, чем за тот же период докризисного 2019 года, в Санкт-Петербурге — на 23,9%, в Краснодарском крае — на 9,5%, в то время как в целом по стране турпоток снизился на 2,29%. По мнению Романа Еремяна, наиболее сложная ситуация сейчас в московских отелях: гостиницы Санкт-Петербурга получают приток гостей из Москвы, в то время как сама столица для многих туристов из регионов считается дорогим направлением.

Рост числа гостиничных организаций, по данным «Контур.Фокуса», наблюдается в регионах, получивших за время кризиса дополнительный поток внутренних туристов. Так, число зарегистрированных отелей в Карачаево-Черкесии за три года выросло почти вдвое, до 413, в Северной Осетии — на 39,4%, до 138, в Дагестане — на 35,5%, до 389. Число гостиниц выросло и в Республике Алтай — на 42,1%, до 334.

Ольга Широкова рассчитывает в дальнейшем на рост числа новых гостиниц в России, обращая внимания на возможности для российских отельеров, открывшиеся за счет ухода с рынка международных сетей. Наиболее перспективными локациями эксперт считает Алтай, Байкал, Сахалин и окрестности крупных городов.

Александра Мерцалова