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Коммерсантъ FM
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NYT: атака по военному объекту в Иране могла вестись с территории страны

Город Исфахан, на военный объект которого была осуществлена попытка атаки БПЛА, находится далеко от международных границ Ирана, что может свидетельствовать о том, что нападение велось с территории Исламской Республики. Об этом пишет The New York Times. Происхождение беспилотников, участвовавших в субботней атаке на один из центров по производству боеприпасов, пока неясно, отмечает NYT.

Министерство обороны Ирана ранее заявило о предотвращении атаки, которая осуществлялась в 23:30 по местному времени, были сбиты три дрона-квадрокоптера. Жертв, по данным военного ведомства, удалось избежать, незначительное повреждение получила крыша объекта.

МИД Израиля тем временем отказался комментировать атаку, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и людей, знакомых с операцией, писала, что за ударом стоит Израиль.

Мария Федотова

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