В Брянской области от обстрела пострадали дома, магазин и памятник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа, расположенного рядом с границей с Украиной.

По словам губернатора, «украинские националисты» нанесли удар по мирным и гражданским объектам. Люди при обстреле не пострадали, но снаряды повредили частные дома, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В последний раз господин Богомаз сообщал об обстреле территории региона 19 января. Тогда система противовоздушной обороны отразила ракетный удар по Унечскому району. 14 января система ПВО сбила ракету «Точка У» над Клинцами.

В Брянской области, как и в других приграничных с Украиной регионах, действует повышенный режим террористической опасности. Власти этих субъектов сообщают об обстрелах почти каждый день.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж