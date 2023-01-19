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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор: система ПВО отразила ракетный удар по Унечскому району

Система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по территории Унечского района Брянской области, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

14 января брянский губернатор сообщил, что системы ПВО сбили ракету «Точка У». 2 января в Климовском районе Брянской области произошел пожар после атаки украинского беспилотника на объект энергоснабжения, в обстрелянном поселке отключалось электричество.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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