Друг Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимационное отделение клиники Vivamedi, где он находится на лечении, заявил друг его семьи, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе. В клинике перевод не подтверждают.
Михаил Саакашвили в больнице
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Господин Чаладзе утверждает, что состояние здоровья бывшего президента находится на «критической грани». Чем это может быть обосновано, он не рассказал. «В эти минуты Саакашвили переводят в реанимацию»,— сообщил политик (цитата по ТАСС).
Гендиректор клиники Нино Надирадзе уверяет, что господина Саакашвили «пока не переводят» в реанимацию. Директор медцентра Зураб Чхаидзе сказал журналистам, что состояние здоровья экс-политика, напротив, несколько улучшилось. «Пациент Саакашвили уже излечился от коронавирусной инфекции. Он принимает пищу, и его состояние лучше, чем в предыдущие дни»,— заверил он (цитата по «Интерфаксу»).
Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий. С мая 2022 года он лечится в элитной клинике Vivamedi. Его адвокат говорил, что у политика обнаружено 36 заболеваний. Минюст Грузии на прошлой неделе по итогам проведенной экспертизы назвал недостоверными данные о здоровье экс-президента.
Подробнее о его деле — в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».