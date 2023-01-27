Минюст Грузии назвал недостоверными данные о здоровье Саакашвили

Эксперты подтвердили недостоверность медицинского заключения организации «Эмпатия» о состоянии здоровья экс-президента Грузи Михаила Саакашвили, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе. В «Эмпатии» говорили, что нашли в организме господина Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. В целом у политика якобы было выявлено 10 диагнозов.
Новую экспертизу провело национальное бюро судебной экспертизы Грузии, рассказал на брифинге господин Брегадзе. Ее результаты были получены вчера, 26 января, проверка шла по трем направлениям — психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы. «Смело можно сказать, что, согласно заключению бюро, диагнозы, представленные центром "Эмпатия", не являются достоверными и безошибочными»,— заверил министр (цитата по ТАСС).
Он добавил, что эти экспертные выводы представят в суде, который рассматривает ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. Рати Брегадзе утверждает, что также не подтвердилась информация о том, что Михаил Саакашвили в заключении подвергался пыткам.
Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий. С мая 2022 года он лечится в элитной клинике Vivamedi. Его адвокат говорил, что у политика обнаружено 36 заболеваний. Во время слушаний 9 января выяснилось, что до своего ареста в 2021 году экс-президент Грузии, помимо всего прочего, сильно злоупотреблял спиртным, пытаясь таким способом поправить свое душевное состояние.
Подробности — в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».