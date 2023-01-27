Минюст Грузии назвал недостоверными данные о здоровье Саакашвили

Эксперты подтвердили недостоверность медицинского заключения организации «Эмпатия» о состоянии здоровья экс-президента Грузи Михаила Саакашвили, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе. В «Эмпатии» говорили, что нашли в организме господина Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. В целом у политика якобы было выявлено 10 диагнозов.

Новую экспертизу провело национальное бюро судебной экспертизы Грузии, рассказал на брифинге господин Брегадзе. Ее результаты были получены вчера, 26 января, проверка шла по трем направлениям — психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы. «Смело можно сказать, что, согласно заключению бюро, диагнозы, представленные центром "Эмпатия", не являются достоверными и безошибочными»,— заверил министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что эти экспертные выводы представят в суде, который рассматривает ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. Рати Брегадзе утверждает, что также не подтвердилась информация о том, что Михаил Саакашвили в заключении подвергался пыткам.

Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий. С мая 2022 года он лечится в элитной клинике Vivamedi. Его адвокат говорил, что у политика обнаружено 36 заболеваний. Во время слушаний 9 января выяснилось, что до своего ареста в 2021 году экс-президент Грузии, помимо всего прочего, сильно злоупотреблял спиртным, пытаясь таким способом поправить свое душевное состояние.

Подробности — в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».

Фотогалерея Политика и уголовные дела Михаила Саакашвили Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах Фото: из личного архива Михаила Саакашвили В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин 25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов

На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников 16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук» Фото: Zeinab Badawi / BBC По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию

На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель / купить фото После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко / купить фото В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото 5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах Фото: AP / Evgeniy Maloletka Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави Фото: MIA of Georgia По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция Фото: кадр видео Следующая фотография 1 / 17 Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах Фото: из личного архива Михаила Саакашвили В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин 25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов

На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников 16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук» Фото: Zeinab Badawi / BBC По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию

На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель / купить фото После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко / купить фото В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото 5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах Фото: AP / Evgeniy Maloletka Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави Фото: MIA of Georgia По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция Фото: кадр видео Смотреть

Лаура Кеффер