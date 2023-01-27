В свердловском филиале РАНХиГС откроют вузовское отделение «Движение первых»

Первое в Свердловской области вузовское отделение Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» будет создано в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС) до конца января. Решение об открытии поддержали на совещании в министерстве образования и молодежной политики региона 26 января, сообщили «Ъ-Урал» в центре общественных связей университета.

«У студентов академии богатая внеучебная деятельность, и, конечно, мы заинтересованы чтобы в наших стенах появлялись новые молодежные лидеры и активисты, которые смогут направить свои силы на развитие родной Свердловской области и всей России»,— сказал заместитель директора вуза, член регионального отделения РДДМ в Свердловской области Максим Канев.

Кроме Свердловской области, отделения «Движение первых» открываются в других регионах. Так, в Тюменской области первое отделение Российского движения детей и молодежи было создано в конце прошлого года, в его состав вошло 112 образовательных организаций. В Пермском крае первое отделение РДДМ начало работу на базе Молодежного ресурсного центра в Кунгуре.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в июле. Организация позиционирует себя как аналог пионерии. Среди ее целей — содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации. В декабре прошел первый съезд РДДМ, в ходе которого делегаты приняли новое наименование организации — «Движение первых».

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