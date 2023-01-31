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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Турции: парламент страны не ратицифицирует членство Швеции и Финляндии в НАТО в нынешних условиях

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Великое национальное собрание (парламент.— «Ъ») Турции не ратицифицирует членство Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, в нынешних условиях это невозможно.

«Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится»,— сказал Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Господин Чавушоглу добавил, что Турция вернется к переговорам с Швецией о членстве в НАТО, когда страна выполнит свои обязательства. Он добавил, что Турция относится более положительно к кандидатуре Финляндии.

«Мы и ранее говорили, что относимся более положительно к кандидатуре Финляндии. И наш президент об этом говорил. Но НАТО хочет одобрить вступление этих стран одновременно. Если же будет решение разделить заявки и рассматривать их отдельно, то в отношении Финляндии наша позиция будет более позитивной»,— пояснил Мевлют Чавушоглу.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО весной 2022 года из-за ввода войск России на Украину. Венгрия и Турция остались последними странами, которые не ратифицировали их присоединение к альянсу. Турция настаивала на выдаче ей членов Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в стране, которые скрывались в Финляндии и Швеции.

В январе процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен на неопределенный срок. Это произошло после акции сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме. Акцию провел шведский и датский ультраправый политик Расмус Палудан. Он заявлял, что будет сжигать Коран каждую неделю, пока Швецию не примут в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Швеция нажала на паузу».

Олеся Павленко

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