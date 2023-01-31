Доля дружественных валют на российском рынке за год выросла до 38%

Евро и доллар стали токсичными валютами для российского рынка, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов. За год на валютном рынке, по словам господина Пестова, доля валют дружественных стран выросла с менее 1% до 38%,

«Евро и доллар стали токсичными в прямом смысле слова... За год произошла структурная перестройка валютного рынка. Если говорить на текущий момент, то у нас порядка 38% всего оборота рынка спот составляют валюты дружественных стран. На начало года 2022-го это было меньше процента, за год доля выросла до 38%»,— сказал господин Пестов на конференции «Ъ» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее господин Пестов сообщил, что до 80% оборота на рынке акций приходится на розничных инвесторов. Розница, по словам господина Пестова, во многом замещает ушедшие объемы иностранных инвесторов.