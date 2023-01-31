Мосбиржа рассказала, кто заменил ушедших иностранных инвесторов

До 80% оборота на рынке акций приходится на розничных инвесторов, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов. Розница, по словам господина Пестова, во многом замещает ушедшие объемы иностранных инвесторов.

«Существенно выросла доля и значимость розничного инвестора на рынок акций, там сейчас до 80% оборота приходится на розницу, срочный рынок, деривативы — летом там объемы доходили до 70–75%, сейчас чуть меньше, но 60% розничных инвесторов… На валютном рынке… розница также активно участвовала. Про рынок облигаций отдельно расскажу, там новые инструменты появлялись, там розница тоже принимает активное участие. Подытоживая, могу сказать, что действительно сейчас во многом ушедшие объемы иностранных инвесторов, их заменяет розничный инвестор»,— сказал господин Пестов на конференции «Ъ» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее президент Национальной ассоциации фондового рынка Алексей Тимофеев рассказал, что розничные инвесторы в России в определенной мере утратили доверие к финансовому рынку. Сейчас, по мнению господина Тимофеева, следует бороться за интерес инвесторов. Как рассказала сегодня директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, в Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн руб. Из них 20% приходится на активы розничных инвесторов.