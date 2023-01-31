Западные санкции заблокировали 5,7 трлн рублей активов российских инвесторов

В Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн руб., рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Из них 20% приходится на активы розничных инвесторов.

«По заблокированным активам. У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 трлн руб. заблокированных активов, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам»,— сказала госпожа Шишлянникова на конференции «Коммерсанта» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счет российского НРД из-за введения в отношении него санкций ЕС. Еврокомиссия назвала условия, при которых активы россиян могут быть разблокированы. Одним из них является получение разрешения от европейских регуляторов. Кроме того, ЦБ предлагал создать фонд, чтобы со временем компенсировать потери россиян.

О том, из-за чего держатели иностранных бумаг могут понести потери,— в материале «Активы обложили со всех сторон».