Выдавать землю участникам спецоперации в Крыму начнут не раньше апреля

Процедуру выдачи земельных участков в Крыму для участников военной операции должны начать в апреле, заявил на совещании в Совмине республики губернатор Сергей Аксенов.

«С апреля должна стартовать выдача земельных участков. Если не на всех одновременно массивах, но процедура должна быть начата»,— отметил господин Аксенов.

Он также подчеркнул, что власти республики приняли решение выделить средства на подведение электроэнергии, сетей водоснабжения, водоотведения к выдаваемым земельным участкам.

Напомним, Госсовет Крыма принял закон, согласно которому местным участникам специальной военной операции будут бесплатно предоставлять земельные участки, в декабре прошлого года. Кроме того, в региональное законодательство также внесли изменения, расширяющие перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков.

Александр Дремлюгин, Симферополь