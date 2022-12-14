В Крыму упростили выдачу земли для участников СВО

Госсовет Крыма принял законопроект об упрощенном бесплатном выделении земли участникам специальной военной операции на Украине и согласовал безвозмездную передачу военнослужащим 220 земельных участков, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты внесли изменения в действующий республиканский закон, дополнив перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков. По словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, обязательным условием для получения земли является наличие постоянной регистрации на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года. Участнику спецоперации необходимо подать заявление в органы местного самоуправления и приложить к нему документы, подтверждающие прописку и статус ветерана или инвалида боевых действий. Члены семьи погибшего участника СВО также имеют право на предоставление земельного участка.

Депутаты также согласовали безвозмездную передачу 220 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в сельском поселении Чистенькое под Симферополем.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму планируют создать региональный закон, по которому дети из семей участников спецоперации будут зачисляться в детские сады без очереди.

Александр Дремлюгин, Симферополь