Сообщника главы ОПГ в Тюмени приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Тюменский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Александра Косарева – сообщника Сергея Патрушева, считающегося главным криминальным авторитетом Тюмени. Приговор вынесли на основании решения суда присяжных. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Косареву инкриминировали вымогательства, совершенные организованной группой и другие преступления (ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 210, п. а ч. 3 ст.163 УК РФ).

Напомним, предполагаемого смотрящего за Тюменью и членов организованного им ОПГ задержали летом 2021 году. Сергею Патрушеву инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии, организацию преступного сообщества и 15 эпизодов вымогательства, в том числе у проституток.

По информации силовиков, Сергей Патрушев был наделен криминальным статусом «положенец» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии Тюмени и Тюменского района еще в 2010 году. На протяжении 10 лет он руководил преступной средой и контролировал сбор и расходование средств, в том числе полученных незаконным путем.

Уголовное дело Сергея Патрушева было приостановлено судом из-за наличия у него тяжелого заболевания.

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