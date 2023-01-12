Суд присяжных признал виновным сообщника главы ОПГ в Тюмени

В Тюменском областном суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении Александра Косарева — сообщника Сергея Патрушева, которого следствие считает главным криминальным авторитетом Тюмени и обвиняет в создании ОПГ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Александр Косарев обвиняется в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 210, п. а ч. 3 ст.163 УК РФ). Присяжные, ответив на 60 вопросов, решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения.

Напомним, в июле 2020 года, по данным следствия, Сергей Патрушев решил создать ОПГ, члены которой занимались вымогательствами. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, осенью ОПГ начала вымогать деньги у проституток, с которых требовали по 5 тыс. руб., а с «фирмы» — по 10 тыс. руб. Одна из девушек рассказывала местному порталу 72.ru, что за отказ платить им угрожали прострелить ноги. Испугавшись, женщины написали заявление в полицию, после чего членов ОПГ, включая Сергея Патрушева, задержали.

Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово Александра Косарева, затем на основе вердикта присяжных определит наказание. Судебное заседание назначено на 17 января.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина