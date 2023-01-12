Дело предполагаемого главного криминального авторитета Тюмени приостановили из-за тяжелого заболевания

Суд приостановил уголовное дело 64-летнего Сергея Патрушева (Патрушенок), которого следствие считает главным криминальным авторитетом Тюмени, из-за наличия у него тяжелого заболевания. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, предполагаемого смотрящего за Тюменью и членов организованного им ОПГ задержали летом 2021 году. Сергею Патрушеву инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии, организацию преступного сообщества и 15 эпизодов вымогательства, в том числе у проституток.

По информации силовиков, Сергей Патрушев был наделен криминальным статусом «положенец» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии Тюмени и Тюменского района еще в 2010 году. На протяжении 10 лет он руководил преступной средой и контролировал сбор и расходование средств, в том числе полученных незаконным путем.

Ранее суд вынес приговор нескольким членам организованной Сергеем Патрушевым ОПГ.

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