Кредитор «Юг-Моторс» инициирует банкротство ростовского автодилера

Кредитор автодилера ООО «Юг-Моторс», принадлежащего депутату думы Ростова Вячеславу Камышному, намерен подать иск о банкротстве компании, сообщается на сайте ЕРСБ.

По данным реестра, инициатором процесса выступает Константин Куропятников. Подробности иска пока не известны. Напомним, три года назад салоны ООО «Юг-Моторс» в пер. Машиностроительном были признаны самовольной постройкой. Компанию обязали снести здания.

В ноябре 2022 года автодилер попытался оспорить решение в Ростовском арбитражном суде, но так и не смог отстоять право на сохранение сооружений.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до 1 декабря 2022 года единственным собственником ООО «Юг-Моторс» был Вячеслав Камышный. В настоящее время 100% уставного капитала компании записаны на Анжелу Камышную. В 2021 году выручка компании составила 1,874 млрд руб., чистая прибыль - 13,5 млн руб.

Анастасия Назарова