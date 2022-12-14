Суд отказался отменить решение о сносе автосалонов «Юг-Моторс» в пер. 1-м Машиностроительном

Арбитражный суд отказал ростовскому автодилеру «Юг-Моторс» в требовании отменить решение о сносе его автосалонов в переулке 1-м Машиностроительном, которые еще три года назад были признаны самовольными постройками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов Фото: Сергей Иванов

Речь идет о комплексе строений в Ростове-на-Дону по адресу: переулок 1-й Машиностроительный, 1, которыми владеет «Юг-Моторс».

Сноса этих объектов добивается департамент имущественно-земельных отношений Ростова, заявивший, что автосалоны были построены без соответствующего разрешения со стороны муниципалитета. В 2019 году ростовский арбитраж по требованию городских властей принял решение о демонтаже этих объектов.

Как писал «Ъ-Юг», в октябре «Юг-Моторс» подала в суд заявление об отмене этого решения «по вновь открывшимся обстоятельствам», сославшись на имеющееся разрешение на строительство, которое было выдано в 2015 году.

Однако, в минувший понедельник суд оставил в силе вынесенный вердикт, указав, что компания не могла не знать об этом ранее, и должна была представить этот факт при рассмотрении дела по существу.

Генеральным директором ООО «Юг-Моторс» является известный предприниматель и депутат Ростовской городской Думы Вячеслав Камышный. По данным «СПАРК-Интерфакс», до 1 декабря 2022 года он был единственным учредителем ООО. В настоящее время 100% уставного капитала компании записаны на Анжелу Камышную.

Автосалоны «Юг-Моторс» в 1-м Машиностроительном продают машины марки Geely. В структуру бизнеса компании также входит торгово-сервисный комплекс «Киа Центр Восток», расположенный в Аксае. По итогам 2021 года ООО «Юг-Моторс» получило выручку в размере 1,874 млрд руб., чистая прибыль составила 13,5 млн руб.

Вадим Водолазов