Строившаяся к МЧМ по хоккею арена в Новосибирске не откроется для зрителей в 2022 году

Новая ледовая арена, которая изначально строилась в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею, который начнется 26 декабря, не откроется для зрителей в 2022 году, сообщил журналистам в пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Все-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования, причем (для обеспечения. – “Ъ”) безопасности. Это обязательное оборудование для присутствия большого количества людей. Поэтому, если и будем проводить какие-то мероприятия в декабре, то, к сожалению, без зрителей», – сказал он, уточнив, что речь идет о системах оповещения и пожарной безопасности. Вместе с тем, по словам губернатора, завершить все основные работы по арене и подготовить пакет документов для ее ввода в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Он также сообщил, что общая площадь арены после корректировки проекта составила 71,2 тыс. кв. метров вместо называвшихся на начало работ 55 тыс. кв. метров.

Сроки ввода ледовой арены в эксплуатацию неоднократно переносились. В сентябре и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что его планируется осуществить к 25 декабря, господин Травников тогда же говорил, что первая игра на новой площадке состоится в 2022 году. По проекту, шестиэтажный комплекс включает основную (на 10,5 тыс. зрителей) и тренировочную (200 зрителей) арены. Сообщалось, что затраты на его строительство с начала года увеличились на 1,4 млрд руб. – до 14,4 млрд руб., однако конечную стоимость господин Травников обещал озвучить через две недели. Изначально арена строилась к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен из России из-за санкций и пройдет в Канаде с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

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Дарья Решетникова