Из российского гражданства в 2022 году вышли 40 человек

МВД России оформило выход из российского гражданства 40 гражданам в 2022 году сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Чтобы выйти из гражданства, надо подать заявление в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства. Те, кто проживает не в России, могут обратиться в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ.

В МВД уточнили, что срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев. При этом могут быть основания отклонить заявление о выходе из гражданства РФ. В числе таки оснований — не выполненное перед Россией обязательство, привлечение заявителя в качестве обвиняемого по уголовному делу или обвинительный приговор в его отношении.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предлагал лишать гражданства сограждан, покинувших Россию во время проведения военной операции на Украине. Глава президентского Совета по правам человека Максим Фадеев говорил, что не поддерживает идеи лишать собственности или гражданства россиян, потому что это противоречит Конституции страны.

О том, какие меры могут ввести для уехавших россиян, читайте в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер